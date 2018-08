Ta na Área

Muito segredo O time do Palmeiras será revelado apenas momentos antes do início da partida contra o Internacional fora de casa neste domingo. Muito...

Compartilhe em suas redes sociais!

Muito segredo

O time do Palmeiras será revelado apenas momentos antes do início da partida contra o Internacional fora de casa neste domingo. Muito mistério e treinamentos fechados para a imprensa na Academia de Futebol marcaram os últimos dias na academia. O atacante Willian, com tom de ironia, disse em entrevista coletiva que nem ele sabe se vai jogar ou não, mas garantiu que o Palmeiras irá com força máxima enfrentar o Colorado.

Muita gente

A torcida do Internacional promete casa cheia para pegar o Palmeiras neste domingo. Até a tarde da última sexta-feira 30 mil ingressos foram vendidos e os 15 mil restantes não irão durar muito tempo nas bilheterias uma vez que muitos são destinados aos sócios torcedores. Claro que parte deles estão reservados a torcida do Palmeiras, que promete fazer a sua parte e ocupar o máximo de espaço permitido nas arquibancadas do estádio Beira-Rio.

Apoio

E por falar em casa cheia a torcida do Corinthians promete lotar a Arena Itaquera no jogo contra o lanterna Paraná. O jogo será no sábado, as 19h, horário que agrada o torcedor além da diminuição do valor dos ingressos se comparado com o início do ano. Vencer o jogo em casa contra o lanterna da competição é questão de honra e talvez de manutenção ou não do técnico Osmar Los no comando do Timão.

Expectativa

Se a torcida do São Paulo já esta satisfeita com o desempenho do time principalmente quando joga no Morumbi poderá ficar mais orgulhosa do seu estádio com a possibilidade de sediar a abertura da Copa América 2019. Nos bastidores, o clube e dirigentes ligados ao Comitê Organizador Local dão como certa a realização da partida inicial do torneio no estádio. A Arena do Palmeiras também deverá receber jogos da competição, enquanto que o estádio do Corinthians esta definitivamente descartado pelos organizadores.

A ‘marvada’ pinga que….

O goleiro do Tottenham e campeão da Copa do Mundo com a seleção francesa, Hugo Lloris foi detido na madrugada de sexta-feira por dirigir embriagado em Londres.. Lloris foi parado pela polícia por volta de 2h30 da manhã no centro da capital, e o bafômetro acusou embriaguez do goleiro de 31 anos. Ele foi encaminhado para a delegacia , se submeteu aos procedimentos padrões e só foi liberado depois de sete horas sob custódia. Lloris terá que pagar uma multa, cujo valor não foi divulgado. Além disso, ele será julgado no próximo mês pelo delito, podendo ser obrigado a prestar serviços comunitários.