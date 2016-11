Ta na Área

De saída A decisão de Cuca de não continuar á frente do plameiras em 2017 não pegou ninguém do clube de surpresa. Ciente dessa...

De saída

A decisão de Cuca de não continuar á frente do plameiras em 2017 não pegou ninguém do clube de surpresa. Ciente dessa possibilidade com antecedência, a diretoria vinha se movimentando no mercado em busca de possíveis substitutos. Um dos nomes mais fortes é o de Roger Machado, que deixou o Grêmio em setembro e tem estudado desde então. O ex-jogador recusou propostas de outros clubes, inclusive, de olho em sua qualificação profissional. Quem também aparece como candidato é Eduardo Baptista, treinador que ignorou sondagens de equipes maiores ao longo do segundo semestre. Uma terceira via seria promover o auxiliar técnico Alberto Valentim. No Palmeiras desde 2014, ele dirigiu o time interinamente em intervalos entre as substituições no comando e sempre manifestou seu desejo de seguir carreira como treinador.

Não deu pro cheiro

O Flamengo foi o principal perseguidor do Palmeiras ao longo do Campeonato Brasileiro, mas perdeu fôlego no fim e hoje está a sete pontos do Verdão, campeão com uma rodada de antecedência. A brincadeira da torcida rubro-negra, de que havia “cheirinho de hepta no ar”, não foi esquecida pelo atacante Dudu, um dos destaques do time paulista, na hora de comemorar a nona conquista do Palmeiras. No Instagram, Dudu postou uma foto ao lado de amigos, todos vestindo uma camiseta em que se lia “Não deu nem pro cheiro”. Na legenda do post, Dudu repetiu a frase.

Justificativas

O Santos não jogou bem e perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. Para o técnico Dorival Júnior, dois motivos foram preponderantes para a derrota: o gol de Guerrero no início, aos quatro minutos do primeiro tempo, e os erros no último passe. O treinador elogiou a atuação do Rubro-Negro, admitiu que o Peixe não conseguiu envolver os cariocas e achou a derrota justa. “O gol logo de início deu uma condição favorável. O Flamengo jogou na espera, mas foi agressivo, uma equipe muito bem treinada. O Santos tentou envolver. Pecamos muito no último passe. Foi um jogo difícil, complicado, porém leal. O Flamengo teve merecimento no resultado” analisou Dorival, em entrevista coletiva.

Conformado

A semana não foi nada fácil para o goleiro Denis que, de titular absoluto com Ricardo Gomes, acabou barrado por Pintado, que assumiu o time de forma interina e, em comum acordo com a diretoria, resolveu dar uma chance a Renan Ribeiro contra o Atlético-MG. Só que o titular não deu sorte: falhou no gol do adversário e ainda saiu machucado, com uma grave lesão em um dedo da mão esquerda. Com isso, Denis ganhou nova chance de mostrar serviço. O Tricolor venceu por 2 a 1. Para 2017, a situação do jogador é indefinida. Ele e Renan Ribeiro estão garantidos no elenco, e a diretoria está perto de anunciar a contratação de Sidão,do Botafogo. Denis aprova a iniciativa da diretoria.

Sem moral

Com o empate sem gols com o Atlético paranaense, em Itaquera, o Corinthians não depende mais de si para conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com 55 pontos e na sétima posição, o Timão precisa vencer o Cruzeiro na última rodada e torcer ainda por tropeços de Botafogo ou Atlético-PR, que estão um ponto na frente do Timão na tabela de classificação. Xingado por alguns torcedores do Setor Oeste na saída de campo, Oswaldo de Oliveira chegou a discutir com um deles, que, segundo o técnico, teria jogado uma garrafa d’água em sua direção no campo (na realidade foi um copo plástico). Confiante no objetivo, porém, Oswaldo de Oliveira segue acreditando na classificação do Timão, que precisa entrar no G-6.