Tá em casa

O Corinthians vai iniciar a temporada 2018 com quatro jogos seguidos no Pacaembu. Isso porque o São Caetano, que mandaria duelo contra o Timão na segunda rodada do Campeonato Paulista, dia 21 de janeiro, anunciou que levará o jogo para o estádio municipal. Com o gramado da Arena Corinthians em obras, o Timão já mandaria seus três primeiros jogos em casa no Pacaembu, contra Ponte Preta, 17 de janeiro, Ferroviária, dia 24, e São Paulo, dia 28. O confronto está marcado para às 19h30.

Gancho maior

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aumentou a pena da Ponte Preta de cinco para seis jogos com portões fechados na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. A decisão foi tomada na sexta-feira, em julgamento de última instância na sede do órgão, no Rio de Janeiro. Pelos incidentes da partida contra o Vitória, pela 37ª rodada do Brasileirão, a Macaca tinha sido punida com cinco jogos em julgamento realizado no dia 4. O clube entrou com recurso para diminuir a pena, enquanto a procuradoria do STJD fez o mesmo na tentativa de aumentar.

Investigação

Documentos e depoimentos revelados durante o julgamento de José Maria Marin nos Estados Unidos serviram de base para o Comitê de Ética da Fifa reabrir uma investigação sobre o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. A Fifa é a única instância que tem o poder de banir o dirigente do futebol, caso prove que ele violou seu Código de Ética. Desde maio de 2015 o presidente da CBF não sai do Brasil, país que não extradita seus cidadãos, e por isso não foi julgado nos EUA junto com Marin, Juan Angel Napout e Manuel Burga. No Brasil, Del Nero não é acusado de nenhum crime. Na sexta-feira, Del Nero foi afastado das atividades por 30 dias.

Má conduta

Aos 17 anos e já negociado com o Real Madrid, o garoto Vinicius Júnior teve a chance de conquistar o primeiro título como profissional no Flamengo, mas bateu na trave: o Rubro-Negro terminou com o vice da Sul-Americana ao empatar no Maracanã, na noite de quarta-feira, depois de ter perdido para o Independiente na Argentina. Na premiação, a postura do garoto chamou atenção: Vinicius Jr. recebeu a medalha, mas “rejeitou” o objeto, impedindo que o prêmio fosse colocado em seu pescoço. Atitude repetida por outros jogadores, como os laterais Rodinei e Pará.

Pra tirar a tensão

Parte da delegação gremista aproveitou as horas de folga para conhecer a cultura árabe. Na noite de quinta-feira, dois dias antes da final contra o Real Madrid pelo Mundial de Clubes, alguns jogadores e integrantes da comissão técnica foram conhecer a principal mesquita da capital dos Emirados Árabes. Por outro lado, uma cena inusitada chamou atenção na quinta-feira na rotina dos jogadores do Real Madrid. O atacante Lucas Vásquez, que entrou na vitória sobre o Al Jazira, na quarta, se vestiu com roupas típicas árabes para passear em Abu Dhabi e fazer compras em um shopping da cidade ao lado de Ceballos.