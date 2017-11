Tá chegando a hora Com 68 pontos na tabela, o Corinthians comemora o título se vencer o Fluminense. Isso porque, com 71 pontos, o...

Tá chegando a hora

Com 68 pontos na tabela, o Corinthians comemora o título se vencer o Fluminense. Isso porque, com 71 pontos, o Timão só poderia ser igualado pelo Santos. O Peixe, porém, só conseguiria chegar a 20 vitórias na competição, enquanto o Corinthians já teria 21 triunfos. Mesmo se não for campeão amanhã, o título brasileiro será apenas uma questão de tempo pata a Fiel Torcida.

Com razão

O Palmeiras emitiu nota oficial no início da tarde desta segunda-feira para informar que solicitará abertura de inquérito policial para apuração do episódio do último domingo, quando torcedores organizados arremessaram objetos nos veículos que transportavam a delegação da Academia de Futebol para a Arena. Segundo relatos, estilhaços de vidros teriam atingido duas pessoas: o atacante Keno e uma funcionária da comissão técnica, que estava em uma van atrás do ônibus do time. O episódio ocorreu antes vitória sobre o Flamengo.

Padrão Brasil

Mesmo após um verdadeiro show de pilotagem em Interlagos, onde saiu de último para receber a bandeira quadriculada na quarta posição, Lewis Hamilton não conseguiu escapar da polêmica que rondou o paddock da Fórmula 1 neste final de semana. Na noite da sexta-feira, membros da equipe Mercedes foram assaltados na saída do autódromo, o que gerou indignação do tetracampeão mundial. Após o GP do Brasil, realizado no domingo, o piloto britânico voltou a comentar sobre a falta de segurança em São Paulo. “Algo tem que mudar. Adoro correr aqui”.

Doping

Antes considerado por muitos o melhor lutador de MMA da história, Anderson Silva não goza mais do mesmo prestígio entre os fãs do esporte. Após duas derrotas seguidas para Chris Weidman e uma suspensão por doping após vitória que teve seu resultado alterado para “luta sem resultado” – sobre Nick Diaz, o “Spider” acumulou derrotas para Michael Bisping e Daniel Cormier, até voltar a vencer contra Derek Brunson, em polêmica decisão dos juízes, no UFC 208. Enquanto se preparava para fazer a luta principal do UFC Xangai, contra Kelvin Gastelum, Anderson foi suspenso preventivamente enquanto a entidade investiga o caso.

Reforço 2018

O São Paulo definiu seu alvo para a posição de goleiro: Jean, do Bahia. O Tricolor paulista negocia com o clube baiano e enviou um representante a Salvador na segunda-feira para conversar com o presidente Marcelo Sant’Ana. A negociação não está fechada. Os dois clubes conversam há alguns dias sobre a possível transferência. A idéia do São Paulo é acertar a compra definitiva dos direitos econômicos. Jean despertou interesse do São Paulo por ser jovem, 22 anos, e pelas boas atuações com o Bahia na Série A do Brasileirão. Nesta temporada ele fez 52 jogos.