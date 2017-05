Sustentabilidade na sala de aula

Hábitos cotidianos como lavar as mãos antes e depois das refeições, apagar a luz ao sair de uma sala e não desperdiçar água são...

O Com-Vida (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida) é desenvolvido em todas as escolas de ensino público e na zona leste inclui a Emei Nona Catharina, Emei Professor Paulo Gomes Barbosa e Emef Padre Hercílio Bertolini.

Em resumo, professores das unidades participam de um curso composto por 10 módulos. Depois, cada módulo é trabalhado com os alunos com atividades e aulas teóricas. Posteriormente, o mesmo material também servirá de pauta para reuniões com os pais.

A professora Elsa Maria Ferreira Jaime explica que a meta é desenvolver o trabalho para criar uma geração de pessoas que sabe da importância para preservar o meio ambiente. “A criança que aprende hoje pode ter a oportunidade de desenvolver pensamento crítico sobre questões naturais no futuro”, disse Elsa, que desenvolve atividades na Nona Catharina e na Padre Hercílio Bertolini.

Outra professora que participa do curso é Maria Fernanda Pedro, responsável somente pela creche Nona Catharina. “O assunto é abordado de forma especial com nossos alunos – todos com idades de zero a três anos. Atitudes como lavar as mãos, economizar água e energia elétrica são enfatizados durante as aulas”, explica.

A também professora Marilú Mercadante Derossi cita a importância do projeto não envolver apenas os alunos, mas professores e pais. “A atitude de cada um ter seu copo e evitar uso de um descartável já é válida e os alunos repassam o que aprenderam para os pais e se tornam multiplicadores”, salienta.

Todas as atividades são desenvolvidas durante o ano e incluem também estudo sobre legislação ambiental. “Na sala de aula podemos ensinar o tempo que determinado material demora para ser decomposto pela natureza e enfatizar o recolhimento seletivo de cada um”, finaliza a professora Maria Fernanda.