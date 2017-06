Suspensão pode não alterar cronograma da zona azul

O cronograma criado para implantar a nova zona azul não deve ser afetado pela suspensão do processo de licitação, ocorrida na tarde da última...

O cronograma criado para implantar a nova zona azul não deve ser afetado pela suspensão do processo de licitação, ocorrida na tarde da última terça-feira (20). A previsão é do secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, que prevê retirada dos antigos parquímetros a partir da próxima semana.

A licitação foi suspensa depois que uma das empresas não apresentou todos os documentos necessários. Ela é na modalidade concorrência pública e a empresa vencedora ficará responsável pelo software e outros itens da informatização do estacionamento rotativo pago. O sistema será ofertado pelo prazo de 24 meses e o custo estimado é de R$ 898.894,98, como consta no edital.

Duas empresas participaram do processo de licitação: a Areatec, com sede em Araras, e a Alan Branco, com sede em Joinville/SC, região sul do Brasil. Foi esta empresa que não cumpriu um dos requisitos propostos pelo edital, que é apresentação do Cadastro de Inscrição Estadual – espécie de certificado.

Com a suspensão, a empresa Alan Branco tem cinco dias – a contar da suspensão do processo de licitação – para recorrer. Porém, todo o processo pode ser ainda mais postergado e existe a possibilidade de ser estendido entre 30 e 60 dias. Neste período, nenhuma outra empresa pode entrar na disputa.

O proprietário da empresa de Joinville, Alan Branco, disse que atende 15 cidades espalhadas pelo Brasil e o sistema pode ser conhecido pelo www.estacionamentodigital.com.br. Dentre as cidades constam São Paulo/SP, Concórdia/SC e Vitória da Conquista/BA.

A empresa ararense Areatec oferece o sistema Digipare e foi fundada há 20 anos. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, a Areatec está na zona azul de São Paulo e o mesmo aplicativo (Digipare) opera em mais de 30 cidades de oito estados brasileiros.

Na mesma nota, explica que possui mais de 3.500 equipamentos de tecnologia aplicada à modalidade urbana em funcionamento, totalizando em média 6 milhões de transações diárias.

Parquímetros podem ser retirados a partir da próxima semana

Passados seis meses sem zona azul, os parquímetros utilizados pelo antigo sistema de cobrança do estacionamento rotativo continuam instalados, mas inoperantes, na região central da cidade. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, os aparelhos podem começar a ser retirados a partir da próxima semana.

“Não acredito que a suspensão do processo de licitação, ocorrida na terça-feira, interfira no cronograma criado pela Prefeitura. Vamos continuar a preparar o Centro para receber a nova zona azul e, uma das medidas, é a retirada dos parquímetros a partir da próxima semana”, prevê Furlan.

Se retirados, os parquímetros ficarão guardados em algum espaço da Prefeitura até que se decida o impasse que envolve os aparelhos. Dentre eles, Tribuna apurou que a empresa Hora Park, que operava o sistema de estacionamento rotativo em Araras desde 2007, pleiteia a posse.