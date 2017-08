Suspeitos de homicídio ainda não foram identificados

A Polícia Civil não tem informações da identidade dos suspeitos do assassinato de Everton Fernando Doná, de 32 anos, ocorrido no fim da tarde...

A Polícia Civil não tem informações da identidade dos suspeitos do assassinato de Everton Fernando Doná, de 32 anos, ocorrido no fim da tarde da última sexta-feira (4) no Jardim Santa Catarina, zona sul. Policiais militares e guardas municipais chegaram a realizar buscas pelos bairros da região depois do crime.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso e o delegado titular Edgard Albanez pondera que ainda não tem informações precisas sobre o caso. “Testemunhas relataram que a vítima estava construindo uma casa na rua que aconteceu o crime. Em determinado momento, uma motocicleta com dois homens se aproximou e a vítima, ao perceber que eles estavam armados, correu para dentro da garagem de uma casa que não tinha a ver com a situação”, explicou.

O delegado disse ainda que a perícia recolheu nove cápsulas de pistola de calibre .380 para ajudar na investigação. “Foram vários tiros e a parede dessa casa ficou com marcas. A vítima morreu ainda no local”, revela.

O crime aconteceu na Rua Alcino de Campos e gerou grande movimentação de pessoas, principalmente pelo fato de ter sido cometido durante o dia. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Limeira estiveram no local, além do IML (Instituto Médico Legal).

A Funerária Municipal informou que Everton residia na Rua João Buzo, 965, Jardim Nova Olinda. O velório aconteceu no dia 4 de agosto e o sepultamento no domingo (6), às 15h, no Cemitério Municipal.