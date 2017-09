Surpresas 1 Na antepenúltima convocação antes de anunciar os 23 da Copa do Mundo, Tite surpreendeu. Nas partidas contra Bolívia e Chile, nos...

Surpresas 1

Na antepenúltima convocação antes de anunciar os 23 da Copa do Mundo, Tite surpreendeu. Nas partidas contra Bolívia e Chile, nos dias 5 e 10 de outubro, pelas eliminatórias, a seleção brasileira terá quatro jogadores chamados pela primeira vez pelo atual técnico: o lateral direito Danilo (Manchester City), o volante Fred (Shakhtar Donetsk), o meia atacante Arthur (Grêmio), estreante na Seleção, e o atacante Diego Tardelli (Shandong Luneng). O meia Diego, do Flamengo, também está de volta. Sem maiores explicações, Tite convocou 24 atletas dessa vez, um a mais do que o habitual. Em relação à última convocação, entraram Danilo, Jemerson, Arthur, Fred, Diego e Diego Tardelli, e saíram Fagner, Rodrigo Caio, Giuliano, Luan e Taison. Entre os ausentes, Fagner e Giuliano haviam estado presentes em todas as listas anteriores possíveis do treinador.

Surpresas 2

Mais de 500 mil pedidos foram enviados para a Fifa no primeiro dia da venda de ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. A informação foi publicada no site oficial da Fifa. A comercialização começou na quinta-feira, às 6h (de Brasília), e ocorrerá exclusivamente no site oficial da entidade. Os torcedores russos estão no topo da lista, seguidos por mexicanos, argentinos, brasileiros, chineses, americanos, colombianos, alemães e ingleses. Mais de 50 mil ingressos foram solicitados para a grande final, e cerca de 40 mil para o jogo de abertura. As duas partidas serão disputadas no estádio Luzhniki, na capital Moscou.

Exemplo

Ainda sem um acordo para o patrocínio master de 2017, o Corinthians vai usar o espaço mais nobre de sua camisa para mais uma propaganda institucional do clube. Diante do Vasco, neste domingo, em Itaquera, o Timão terá a marca da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A ideia é divulgar a campanha Fiel AACD, que incentiva o torcedor a fazer doações para a instituição. Contra o Racing, na quarta-feira, o clube exibiu a marca do “Incentiva Timão”, ação em que pessoas físicas e jurídicas podem doar para até seis projetos do Corinthians aprovados pelo Ministério do Esporte.

Reposição

Diante da saída certa do colombiano Yerry Mina depois da Copa do Mundo de 2018 para o Barcelona, que tem preferência estabelecida em contrato, o Palmeiras vem se armando para não fragilizar sua defesa. O clube tem acerto com Emerson Santos, do Botafogo, e a intenção de adquirir em definitivo o zagueiro Pedrão, emprestado ao sub-20. A diretoria não admite oficialmente o acordo com o botafoguense de 22 anos, mas já se sabe que, apesar de recentemente ter ficado muito próximo do Corinthians, ele vestirá a camisa alviverde a partir de janeiro.

Nova chance

Com a maioria dos titulares do Santos poupados, Daniel Guedes será um dos jogadores com chance de mostrar serviço diante do Botafogo, neste sábado, às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o adversário traz boas histórias para o lateral direito contar. Guedes estreou como profissional contra a equipe carioca, no dia 30 de novembro de 2014. O Peixe venceu por 2 a 0 e o resultado confirmou o rebaixamento do Botafogo para a Série B do ano seguinte. Mais recentemente, o lateral teve a chance de vestir a camisa do time da Estrela Solitária. O Botafogo quis contar com o jogador em 2016 e neste ano.

Sair do Z-4

Após o empate em 2 a 2 com a Ponte Preta, no sábado passado, o São Paulo bateu um recorde do clube no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, desde 2003: ficar 11 rodadas na zona de rebaixamento. Mas, para sair do Z-4, o cenário da 24ª rodada parece favorável. Três adversários na incômoda disputa jogarão fora de casa contra times que estão bem na competição, dentro do G-6: o Bahia (15º, com 27 pontos) irá a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro; o Coritiba (16º, também com 27 pontos) terá o Palmeiras pela frente na capital paulista; a Chapecoense (18º, com 25 pontos) medirá forças contra o Grêmio, em Porto Alegre. O São Paulo também jogará como visitante, mas contra o Vitória, que também luta contra a queda. O jogo será disputado no domingo, no Barradão, em Salvador, às 16h (de Brasília).