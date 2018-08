Suplementar terá três candidatos na disputa

Daniel Barros (PRTB) concorre às eleições suplementares para prefeito de 28 de outubro em Araras, juntamente com Bonezinho Corrochel (PTB) e Donizete Lima...

Daniel Barros (PRTB) concorre às eleições suplementares para prefeito de 28 de outubro em Araras, juntamente com Bonezinho Corrochel (PTB) e Donizete Lima (PP) e os democratas Pedro Eliseu Sobrinho e Junior Franco. Daniel compõe chapa pura PRTB ao lado do vice-prefeito Denilson Cardoso.

Os candidatos foram anunciados em convenção do partido realizada no Hotel Marques no último sábado (18). A candidatura não possui coligações com outros partidos.

Daniel explica que a decisão de lançar candidatura a prefeito partiu da executiva nacional e estadual do partido. “A deliberação para que o partido concorresse à eleição local aconteceu quando a legenda fechou apoio junto ao candidato à presidência da república, Jair Bolsonaro (PSL)”, explicou ele.

Ainda segundo o prefeiturável, a princípio, vinha desenhando uma candidatura para concorrer como Deputado Federal pelo PRTB, quando foi convocado para o concorrer ao pleito local.

Daniel não é um nome muito conhecido no meio político e surpreendeu bastante ao se lançar candidato à cadeira de prefeito da cidade. Ele é ararense, 55 anos, representante comercial, formado em Administração de Empresas pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e Técnico em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio de Araras.