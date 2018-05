Supermercados de Araras limitam quantidade de alimentos vendidos; itens começam a faltar

Supermercados de Araras já começaram a registrar a falta de alguns alimentos e estão expondo até mesmo avisos aos clientes sobre limitação na quantidade...

Supermercados de Araras já começaram a registrar a falta de alguns alimentos e estão expondo até mesmo avisos aos clientes sobre limitação na quantidade de itens a serem levados por clientes.

A maior parte dos itens parece normalizada, mas os produtos mais perecíveis como frutas, verduras e legumes já registram falta em alguns estabelecimentos.

Em um dos supermercados visitados pela Tribuna neste final de semana não há mais ovos, e as gôndolas que deveriam carregar frutas, verduras e legumes estão vazias. Já as carnes e produtos embalados com validade maior estão em quantidade normal.

Ainda assim em outro supermercado há aviso que devido aos protestos cada cliente pode levar para casa apenas 5 itens de um mesmo produto.

Diversas revendedoras de gás de cozinha não têm mais o botijão de 13 quilos à venda.

No final da semana houve registro de poucos postos que receberam etanol. Por isso poucos estabelecimentos ainda possuíam combustível nesse fim de semana, mas não há previsão certeira de novas chegadas de caminhões tanque.

O TCA pretende manter amanhã a circulação de cerca de 16 ônibus (inicialmente foram 14 ônibus, mas com coletivos cheios a direção da empresa decidiu manter ao menos mais dois ônibus).

Um dos supermercados visitados pela Tribuna estava com quase todos os legumes, frutas e verduras esgotados; até ovos acabaram

Foto: Denny Siviero/Tribuna