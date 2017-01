Subserviente? Apesar da derrota do grupo liderado por Marcelo de Oliveira (PRB) para presidir a Câmara, simpatizantes da candidatura da chapa ligada a ele...

Subserviente?

Apesar da derrota do grupo liderado por Marcelo de Oliveira (PRB) para presidir a Câmara, simpatizantes da candidatura da chapa ligada a ele deixaram clara a interpretação de que a escolha de Pedrão Eliseu (DEM) para presidir o Legislativo deixa a Câmara, perante a população, com postura de subserviência à Prefeitura, comandada pelo filho de Pedrão Eliseu, o prefeito Pedrinho (PSDB). De fato é no mínimo esquisito constatar que os poderes Legislativo e Executivo estão sob a batuta não só de um grupo político, mas sob o comando da mesma família. Pedrão Eliseu, assim que foi eleito presidente da Câmara, garantiu que a Casa será independente, mas é fato que vai ser muito difícil Pedrão, pai de Pedrinho, demorar a pautar projetos de interesse do próprio filho. Ter o pai presidindo a Câmara é um apoio considerável ao novo governo.

Independência

Até para afastar a imagem de uma Câmara subserviente, parte dos vereadores não deve apoiar com tanta facilidade os projetos de Pedrinho Eliseu (PSDB). Por isso, mesmo com Pedrão Eliseu (DEM), pai dele, presidindo a Câmara, não é certo que a Casa estará sempre ao lado do prefeito. Os vereadores Carlos Jacovetti (Rede), José Roberto Apolari (PTB) e Jackson de Jesus (PROS) votaram a favor de Pedrão – e Jacovetti é o atual vice-presidente da Casa – mas não devem se posicionar tão alinhavados com o que quer Pedrinho. Soma-se a eles Francisco Nucci (PR) e Regina Corrrochel (PTB), que ao menos por enquanto, não parecem nada entusiastas com o governo tucano. Marcelo de Oliveira (PRB) sempre se mostrou disposto a compor com Pedrinho, mas na disputa para a presidência da Câmara esteve em lado oposto. Ainda permanece desconhecida qual será a postura de Deise Olímpio (PSC) e Romildo Borelli, o Baiano (PSD) sobre apoiar ou ser oposição a Pedrinho. Garantidos a seu lado, mesmo, o prefeito tem apenas o pai, Pedrão Eliseu, Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Elias, o Du (PHS).

Amém

A posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Araras, na Câmara Municipal, voltou a mostrar que dentro da Casa Legislativa devem ser mantidas as sucessivas referências a Deus e a religiosidade. Isso porque tais referências foram constantes durante toda a cerimônia ocorrida no domingo. No decorrer de seus discursos, a maior parte dos recém-empossados fez referência ao tema. O vice-prefeito eleito, Luiz Emílio Salomé, por exemplo, pediu ao público que se levantasse para rezar a Oração do Pai-Nosso. Por repetidos instantes, a Casa Legislativa se assemelhou, e muito, a uma Igreja.

Pressão forte

O vereador Jackson de Jesus (PROS) acabou tendo o voto considerado mais decisivo na eleição para Presidência da Câmara. Jackson manteve diálogo com os dois grupos – tanto da candidatura de Pedrão Eliseu como de Marcelo Oliveira, mas nos bastidores teria sofrido intensa pressão de ambos os lados. Quem estava perto das negociações conta que quando Jackson demonstrou que iria votar em Pedrão, antes mesmo da votação em Plenário, houve até insinuações pesadas partindo de integrantes do grupo do ex-prefeito Nelson Brambilla que o teriam chamado de “traidor”. As ofensas podem ter sido preponderantes para o vereador a concluir pelo seu voto apoiando Pedrão. Outro que teria sofrido pressão seria José Roberto Apolari (PTB). Apesar do vereador e de nomes do partido dele negarem a pressão, ao votar no grupo de Pedrão, em Plenário, Apolari e quem estava assistindo a votação pôde perceber claramente indignação de simpatizantes da chapa de Marcelo de Oliveira.

Faltou respeito?

Nelson Brambilla (PT) fez a chamada “transição republicana”, e mesmo sem ter obrigação, compareceu ao ato em que Pedrinho tomou posse simbólica no Paço Municipal. Brambilla se dispôs a passar o cargo de forma amistosa a Pedrinho, em pleno domingo (1o de janeiro), trocou elogios com o tucano, que também teve postura digna ao receber o cargo e até conduzir Brambilla na saída do Paço, em gesto que demonstrou que, se ambos são adversários, isso não interfere na interpretação que a dupla respeita as instituições brasileiras. Mas a postura de Brambilla e Pedrinho não foi unânime e um grupo de apoiadores do novo prefeito vaiou o ex-prefeito, assim que ele saiu do Paço. Alguns chegaram a gritar “fora”, em um gesto aparentemente não premeditado. A postura desrespeitosa causou desconforto não somente a Brambilla, mas a todos que estavam satisfeitos com a passagem de cargo com ares plenamente republicanos.

Católicos satisfeitos

O posicionamento de Carlos Jacovetti (Rede) e Jackson de Jesus (PROS), dissidentes de outros grupos políticos e que acabaram votando a favor da presidência da Câmara sob condução de Pedrão Eliseu (DEM), teria agradado representantes da Igreja Católica. Abertamente, os católicos não se envolvem na política, mas há quem diga que alguns padres, em conversas privadas, mostraram plena satisfação pelo posicionamento de Jackson e Jacovetti – ambos católicos. Jacovetti e Jackson não disseram que o voto teria relação com religiosidade, mas dentro da Câmara havia nítida preocupação em manter a presidência fora do comando dos representantes da Igreja do Evangelho Quadrangular de Araras. Já os outros vereadores que estavam no grupo derrotado e que não têm ligações com a igreja – Francisco Nucci (PR) e Romildo Borelli, o Baiano (PSD) – oficiosamente rechaçam a submissão do grupo à Quadrangular. Há quem diga que a propagação da informação de que a chapa derrotada era a “chapa da Igreja” tinha a intenção de causar rejeição. De fato causou.

Meu filho, querido

A vereadora Regina Corrochel (PTB), durante seu discurso de posse na Câmara, agradeceu à família e rasgou elogios ao filho, o ex-vereador Bonezinho Corrochel (PTB). Mas ao falar, durante o discurso, sobre Bonezinho, ela chegou a brincar que todos ali conheciam o filho. A vereadora, contudo, acabou surpreendida com a resposta de uma criança, que disse “eu não”. A fala anônima, com ar e desconcertante, não abalou Regina, que manteve a postura e continuou a discursar. Contudo, a resposta da criança, inocente é verdade, arrancou freqüentes e duradouros risos da platéia e dos pares.

De Dilma para Olga

Com a saída de Nelson Brambilla (PT) da Prefeitura para a entrada de Pedrinho Eliseu (PSDB), um dos itens de decoração do Gabinete do prefeito também foi trocado. Nelson Brambilla manteve por anos seguidos um quadro da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em sua sala. Mesmo depois do impeachment de Dilma, Brambilla não tirou o quadro da parede, em claro – e silencioso – apoio à petista. Já Pedrinho pendurou, no prego que sustentava o quadro de Rouseeff, um retrato que dentre outras imagens destaca a foto da mãe dele, Olga Eliseu – Pedrinho recebeu o quadro de presente ainda no domingo, na passagem simbólica do governo de Brambilla a ele. Perguntado ontem se colocaria quadro no gabinete do presidente da República, Michel Memer (PMDB), disse que não, independentemente de quem seja o presidente.

Batendo cartão

Em sua primeira entrevista coletiva com a imprensa na manhã de ontem – que na verdade foi um discurso também aos secretários e vereadores, Pedrinho fez questão de colocar os vereadores convidados sentados ao seu redor. Foram 8 presenças dos 11 eleitos. Só não compareceram Francisco Nucci Neto (PR), que não participava de coletivas nem mesmo do ex-prefeito Nelson Brambilla, Jackson de Jesus (PROS), decisivo na vitória de Pedrão para a presidência da Câmara no domingo passado, e Marcelo de Oliveira (PRB), derrotado na eleição para presidência do Legislativo.

Tapa-buraco

Na primeira semana de governo, a Secretaria de Obras já começou a fazer serviço de tapa-buracos em vários setores da cidade. O engenheiro Celso Canassa foi secretário na gestão anterior e agora volta ao cargo com experiência, lembrando que em época de chuva o asfalto se deteriora ainda mais.

A sonhada rotatória

Moradores da região do Versalles, envolvendo todos aqueles bairros, aguardam ansiosamente pela abertura da entrada principal da região (Copacabana e Versalles), via Avenida Angelo Franzini (Av. Limeira). Como se sabe, o local é controlado pela Intervias e está fechado, mas Pedrinho Eliseu garantiu que vai conversar com a Artesp, junto com o deputado estadual Aldo Demarchi (DEM), para pedir a abertura imediata.

Torpedo

“As eleições terminaram em 2 de outubro. Agora é o momento de todos descermos do palanque”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu, durante sua posse, sobre as disputas políticas em Araras