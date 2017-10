STF vota contra Pedrinho, mas não decide sobre possibilidade de novas eleições

Apesar da decisão da Corte Suprema por 6 a 5, ministros admitem que só nesta quinta-feira será decidido se caso se aplica a quem...

Compartilhe em suas redes sociais!

Apesar da decisão da Corte Suprema por 6 a 5, ministros admitem que só nesta quinta-feira será decidido se caso se aplica a quem já ocupa algum cargo eletivo

Por 6 votos a 5, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que vale para todos os casos pelo país que a Lei da Ficha Limpa tenha aplicabilidade de 8 anos, e não de 3, como esperava a defesa do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). A decisão foi tomada no final da tarde desta quarta-feira (4), num caso de “repercussão geral” que se arrastava há anos no STF.

Ainda assim, o próprio STF deixou claro que ainda não decidiu se quem hoje está no cargo eletivo, como o prefeito Pedrinho Eliseu, vai precisar sair. Isso porque a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, aceitou realizar nesta quinta-feira (5) a “modulação de efeitos”. Ou seja, a depender da decisão de hoje, mesmo se aprovando a tese de 8 anos de inelegibilidade, essa só se aplicaria a casos futuros, e não casos pretéritos em razão da situação de vários políticos pelo país, inclusive do prefeito Pedrinho. Portanto, caso o Supremo decida hoje não aplicar o que decidiu a quem espera resolução das situações, como Eliseu, ele permaneceria no cargo. A própria presidente Carmen Lúcia anunciou que o caso volta à pauta hoje no Supremo.

A proposta de modulação partiu do ministro Ricardo Lewandowsky, citando que vários deputados, vereadores e prefeitos poderiam perder os cargos com a decisão tomada nesta quarta-feira (4). “Estamos diante de uma situação de fato”, que segundo ele, poderia causar reboliço na situação eleitoral de vários municípios.

O ministro Luis Fux disse os processos foram suspensos em razão do aguardo do Supremo e se mostrou contra a modulação. Para Fux, se fosse modulado para “aplicar daqui pra frente”, perderia o sentido a aplicação do que acabou de ser decidido no Supremo.

A votação no STF foi retomada na semana passada e fechou com 5 a 3 contra a tese de Pedrinho. Faltavam apenas os votos de outros três ministros: Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia. Os dois primeiros empataram em 5 a 5, e coube à presidente desempatar.

A tese contra o que esperava a defesa do prefeito Pedrinho Eliseu teve os votos de Luiz Fux, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Já os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowsky, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio de Mello e Celso de Mello sustentaram que o entendimento era inconstitucional.

Já não há dúvida de que daqui pra frente os casos de que quem foi condenado pela Lei da Ficha Limpa é de que cumpra oito anos de inelegibilidade. O que vai ser decidido, agora, nesta quinta-feira (5), é se isso vai valer a situações mais iminentes, como a do prefeito de Araras.

O ministro Celso de Mello chegou a citar, antes mesmo de votar, que a análise de aplicação poderia ser pontuada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ou seja, mesmo com a decisão do Supremo, caberia ao TSE determinar novas eleições em Araras e em outras dezenas de municípios, ou então decidir que não deve haver novas eleições nestes casos. Mas ao que tudo indica, essa decisão deve ser tomada pelo próprio Supremo, em nova votação a ser realizada já no início da tarde de hoje.

Luis Fux insistiu que a tese dos oito anos foi afixada pelo TSE anteriormente, no final do ano passado. Ou seja, segundo Fux, o TSE já decidiu em Plenário que os casos como o do prefeito Pedrinho Eliseu demandariam novas eleições. Porém, essa questão ainda ficou em aberto, e deve ter desfecho com a votação, agora, da “modulação”.

Pedrinho mostra tranquilidade e confia na decisão de hoje

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) acompanhou a votação do STF de Brasília/DF. Ele não foi à capital federal para acompanhar os votos de cada ministros, mas para reivindicar demandas ao município no Ministério das Cidades.

Por telefone, o prefeito disse à Tribuna estar bastante tranquilo com a situação, mesmo perdendo por 6 a 5, e mostrou confiança de que continuará no cargo.

“Recebo com muita tranquilidade a decisão de hoje (ontem). Foi surpresa apenas a mudança de voto de um dos ministros, senão ganharíamos por 6 a 5, como esperávamos. Ainda temos um longo caminho entre o Supremo Tribunal Federal e, se for o caso, o Tribunal Superior Eleitoral, mas esse assunto é com meus advogados. Minha preocupação no momento é administrar a cidade de Araras”, comentou.

Julgamento quase adiado

O complemento do julgamento do Supremo Tribunal Federal, na tarde de ontem, quase não ocorreu. Na semana passada, 8 dos 11 ministros haviam votado, apontando um placar de 5 a 3 desfavorável a Pedrinho.

A pauta de ontem apontava a votação final dos três ministros restantes, mas o advogado do caso em questão, que previa “repercussão geral”, José Eduardo Rangel de Alckmin, requereu a suspensão da votação, considerando o caso já prejudicado, já que valeria para a eleição de 2012. “A essa altura, até se considerada a lei da Ficha Limpa, a questão está superada”, citou o advogado.

O ministro Ricardo Lewandowsky disse que recebeu petição do recorrente, alegando que o recurso estava prejudicado. Segundo ele, o julgamento deveria ser suspenso e substituído por outro na mesma circunstância. O ministro Alexandre de Moraes disse que era preciso um caso concreto para se votar essa situação, se colocando à favor da posição de Lewandowsky.

Mesmo assim, a tese da dupla foi derrotada, já que a maior parte dos ministros entendeu que o caso deveria, sim, ser votado, por ser de repercussão geral. Foi o que ocorreu ontem.

Veja como cada ministro do STF votou:

Contra a tese de Pedrinho A favor da tese de Pedrinho Luiz Fux: Gilmar Mendes: • Para ele, Supremo considerou constitucional a Lei da Ficha Limpa • “A lei não foi escrita em português. O texto foi feito por gente que ignorava português e direito” • “Isso não era uma retroatividade, era uma retrospectividade” • “Nós vamos produzindo esquizofrenia jurisprudencial”. “Segurança jurídica nesse caso não vale” • Inelegibilidade não é pena e sim consequência da ‘Ficha Suja’ • Gilmar Mendes cobrou uma norma de transição em nome da segurança jurídica • Não é sanção aos candidatos Ricardo Lewandowsky: Edson Fachin: • Defende que a aplicabilidade dos oito anos de inelegibilidade para casos julgados antes da criação da Lei da Ficha Limpa colocaria em cheque as próprias decisões da Justiça • Entendeu que “não há direito adquirido sobre a elegibilidade”, ou seja, que a regra poderia ser alterada mesmo depois de passados três anos de inelegibilidade já cumpridos • Vê risco ainda à confiança jurídica e princípios da coisa julgada • Defendeu que o passado dos candidatos não pode ser ignorado: “se o passado não condena, também não se apaga” Alexandre de Moraes: Luís Roberto Barroso: • Entendeu que a situação poderia afetar a coisa julgada. Segundo ele, o fato de antes ser explicitado que eram três anos de inelegibilidade, nos três anos depois os efeitos se encerraram • Defendeu que a lei deve proteger a probidade administrativa • A situação “já havia se esgotado no mundo jurídico” • “É preciso mudar a realidade tal como ela vem sendo exercida no Brasil” • Defende que a vida pregressa dos candidatos pode ser considerada segundo a Constituição Marco Aurélio de Melo: • Disse que a decisão seria uma página negra em relação a decisão do Supremo Rosa Weber: • Com decisão seria “o fim do estado democrático de direito” • Foi incisiva ao defender a inelegibilidade e citar a perda da capacidade eleitoral passiva • Citou que a sentença que previa inelegibilidade de três anos é ato jurídico perfeito e não pode ser desconsiderado • Weber reforçou a evolução do entendimento do Tribunal Eleitoral, ponderando que a decisão de corte eleitoral deve ser considerada • “Jamais me defrontei por uma ação jurídica tão constrangedora para o Supremo como esta” Dias Toffoli: Celso de Mello: • Para ele, o tema chegou a ser tratado no Supremo anteriormente • Para ele, a “desejável a convergência entre ética e política” nem sempre tem ocorrido ao longo da história do país • Defende que não há direito adquirido na questão da elegibilidade. • Reconheceu que a Justiça Eleitoral “tem o dever-poder” de obstar candidatura de pessoas desprovidas de idoneidade • “Não se está afrontando coisa julgada” • Mesmo reconhecendo “a importância da vida pregressa dos candidatos”, entende que devem ser observadas as cláusulas constitucionais • Para ele, elegibilidade só é analisada no momento do registro da candidatura • Entende haver impossibilidade constitucional dessa aplicação da lei para os oito anos Carmen Lúcia: • Para ela, a matéria já foi enfrentada sim no Supremo. A ministra chegou a citar que na compreensão dela não houve comprometimento de coisa julgada • Presidente do Supremo defendeu que ainda se se trate de caso com trânsito em julgado, incide a inelegibilidade para quem concorreu a eleições depois da validade da lei