STF suspende sessão e Corte está a um voto de permitir novas eleições

Tese que favorece o atual prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, tem adesão de três ministros, mas é contrariada por outros cinco integrantes da Corte;...

Compartilhe em suas redes sociais!

Tese que favorece o atual prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, tem adesão de três ministros, mas é contrariada por outros cinco integrantes da Corte; julgamento será retomado na próxima quarta-feira

Cinco ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já votaram pela constitucionalidade de alteração na Lei que prevê que sejam aplicados oito anos de inelegibilidade às condenações anteriores da criação da lei a quem foi condenado por abuso de poder, com trânsito em julgado (como é o caso do prefeito Pedrinho Eliseu).

Com a decisão, ao menos cinco ministros deixam claro que entendem que quem foi condenado pela Lei da Ficha Limpa, mesmo que a três anos de inelegibilidade, deve cumprir os oito anos de inelegibilidade aplicados no entendimento atual. Compactuam dessa tese Luiz Fux, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. Faltam votar os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e a presidente da corte suprema do país, Carmen Lúcia. Se ao menos um deles concordar com a maioria dos que já votaram, há iminente possibilidade de que Araras enfrente novas eleições para o cargo de prefeito no ano que vem.

Já os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowsky e Alexandre de Moraes sustentam que o entendimento é inconstitucional. Se o trio ganhar os votos dos outros três ministros que ainda não votaram a discussão termina e fica extinta a chance de novas eleições em Araras e em diversos municípios do país cujos atuais prefeitos enfrentam situações similares.

O julgamento foi interrompido no início da noite de quinta-feira a pedido de Lewandowsky, que teria que se ausentar da corte. Como ele é relator do caso, a sessão precisou ser suspensa.

A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, prometeu que na quarta-feira o caso deve ter solução. “Este é um julgamento importante, e a despeito de termos uma pauta só de matéria eleitoral nos dias 4 e 5 (de outubro), no início da sessão da próxima quarta-feira (4) terminaremos colhendo os votos do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso (de Mello) e o meu”, pontuou a presidente.