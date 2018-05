STF rejeita liminar pedida por Pedrinho para permanecer no cargo

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) teve resposta negativa a seu pedido de liminar para permanecer no cargo, após análise feita pelo ministro Celso de...

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) teve resposta negativa a seu pedido de liminar para permanecer no cargo, após análise feita pelo ministro Celso de Melo nesta quarta-feira (6)

Esse era um dos últimos recursos para evitar que Pedrinho tivesse que sair do cargo de prefeito de Araras e a tendência é ele finalmente seguir o que determinou o acórdão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A ação do prefeito foi protocolada no último sábado (12) junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) e se resume a uma tutela provisória – ou seja, grosso modo a um pedido de liminar.

Tribuna não teve acesso a detalhes do pedido de liminar, mas já se esperava que o prefeito tentasse impetrar recurso na corte máxima do país para que não fosss afastado da administração da cidade. O pedido, contudo, não avançou.

Conforme Tribuna apurou, Pedrinho tentava se manter no cargo com a decisão liminar, já que se um ministro do STF entendesse que ainda pendiam questões sobre o caso, Eliseu permaneceria na mesma função mesmo sem ter o chamado registro de candidatura. Mas a tese não foi acolhida.