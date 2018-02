STF marca modulação de caso que repercute em mandato do prefeito de Araras

Um julgamento que pode ser realizado pela corte máxima do Brasil deve afetar diretamente o dia a dia do ararense nos próximos meses. Isso...

Compartilhe em suas redes sociais!

Um julgamento que pode ser realizado pela corte máxima do Brasil deve afetar diretamente o dia a dia do ararense nos próximos meses. Isso porque o STF (Supremo Tribunal Federal) prtende julgar no primeiro dia de março a chamada modulação no caso de um recurso extraordinário que deverá ter repercussão geral. Em tese o que o Supremo decidir para esse caso se aplica a casos similares – como o do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que permanece no cargo por força de uma liminar que se sustentaria justamente até o julgamento deste caso.

O Supremo já decidiu contra a tese sempre defendida por Pedrinho Eliseu, mas ele e outra centena de eleitos pelo país em 2016 ficam nos cargos porque o placar, apertado, ainda não desencadeou em mudanças definitivas.

Os ministros do Supremo já entenderam ser cabível a possibilidade de aplicação do prazo de oito anos de inelegibilidade introduzido pela Lei da Ficha Limpa às condenações anteriores por abuso de poder, com trânsito em julgado. Mas agora vão abordar se situações como a do prefeito Pedrinho são afetadas. Caso haja entendimento de que a aplicação é para todos, indistintamente, o prefeito de Araras poderia perder o cargo – com isso haveria novas eleições para o cargo de prefeito em 2018. Mas há chances da modulação concluir que para quem se enquadra na situação do prefeito nada deve ser alterado, e então ele ficar definitivamente no cargo sem depender de liminares.

O prefeito Pedrinho Eliseu sempre se mostrou confiante em decisão favorável no caso. Segundo ele, mesmo com o placar seja desfavorável no julgamento dessa semana, o prefeito entende que pode ficar no cargo até que fosse discutida e julgada outra questão: a da elegibilidade superveniente (em resumo, o entendimento de Pedrinho é de que ele assumiu o cargo depois dos oito anos de condenação, ou seja, quando foi alçado ao cargo já estaria apto, mesmo se considerados oito anos de inelegibilidade).

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna