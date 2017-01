STF manteve prefeito no cargo em situação similar a de Pedrinho

Uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), adotada na nos últimos dias de dezembro, deixou mais distante a possibilidade de que os prefeitos...

Uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), adotada na nos últimos dias de dezembro, deixou mais distante a possibilidade de que os prefeitos colocados no cargo por liminares concedidas por Gilmar Mendes (que presidiu o TSE no período) percam os cargos com possível queda das liminares dentro do Supremo.

Isso porque no final de dezembro um pedido de liminar feito por Jean Nunes Azevedo, segundo lugar nas eleições de 2016 para prefeito do município de Tianguá, no Ceará, tentou suspender a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que garantiu a posse do candidato mais votado naquela cidade, Luiz Menezes de Lima. A situação de Luiz Menezes de Lima é praticamente idêntica ao do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Ambos foram beneficiados com liminares concedidas por Gilmar Mendes. De 20 a 30 de dezembro de 2016, primeiros dias do recesso forense, o presidente do TSE analisou 114 processos. Segundo o próprio TSE, entre eles diversos pedidos de tutelas de urgência, ações cautelares, execuções de julgado, mandados de segurança, pedidos em prestações de contas, petições, e recursos extraordinários, com destaque para os processos relativos às Eleições Municipais.

“Nos casos dos municípios de Tianguá (CE), Ipatinga (MG), Araras, Timóteo (MG) e Teresópolis (RJ), o presidente do TSE deferiu liminares para permitir a diplomação e posse dos candidatos eleitos para as respectivas prefeituras. Em suas decisões, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que, apesar de vencido sobre o tema no TSE, há quatro votos de ministros no Supremo Tribunal Federal (STF) favoráveis à tese dos candidatos de que não deve ser aplicado o novo prazo de oito anos de inelegibilidade previsto na Lei Complementar (LC) nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) aos condenados ao prazo de três anos por decisão transitada em julgado”, explica nota do próprio TSE divulgada essa semana.

Assim como Gilmar Mendes já havia destacado nas liminares concedidas, inclusive a Pedrinho Eliseu, ele entende que “nessa quadra vivenciada é exigência constitucional de todos os órgãos da Administração Pública a necessária contenção de gastos, mormente quando, de plano, é possível fazê-lo, como a presente proposta, que apenas posterga para o momento oportuno a realização de eleições suplementares, caso estas sejam efetivamente necessárias ao caso concreto”. Gilmar determinou, ainda, a imediata comunicação de suas decisões à Presidência do STF, considerando a necessária urgência em finalizar o julgamento dos recursos extraordinários na Suprema Corte.

O entendimento de Carmen Lúcia, que preside o Supremo, foi similar. Segundo a ministra, a aplicação retroativa do prazo de oito anos de inelegibilidade fixado pela Lei da Ficha Limpa a condenações anteriores por abuso de poder econômico ou político ainda está sendo apreciado pelo STF em julgamento suspenso por pedido de vista. Por isso a ministra entendeu que a questão da retroatividade não foi decidida nas ações julgadas pelo STF. Assim, em análise preliminar do caso, a ministra afastou a alegação de descumprimento às decisões do Tribunal.

Casos similares foram suspensos

Os casos de Pedrinho Eliseu e do candidato eleito de Tianguá, no Ceará, são bastante parecidos. Ambos foram condenados em ações que já têm decisão transitada em julgado, à inelegibilidade pelo prazo de três anos, contados do pleito de 2008.

Contudo, com a Lei da Ficha Limpa, o entendimento era de que a mesma condenação ficaria em oito anos. Nas eleições de 2016 Pedrinho e o candidato cearense tiveram os registros de candidatura negados pela Justiça Eleitoral, em ambos os casos, com base no entendimento de que o prazo de oito anos previsto pela Lei da Ficha Limpa se aplica às condenações anteriores, resultado que foi acabou pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como a decisão do TSE foi suspensa pelo presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes; Mendes fundamentou que o tema sob exame encontra-se em julgamento no Supremo.