STF julga amanhã caso relacionado à situação do cargo de prefeito de Araras

Um julgamento que pode ser realizado pela corte máxima do Brasil deve afetar diretamente o dia a dia do ararense nos próximos meses. Isso porque o STF (Supremo Tribunal Federal) pode julgar ainda nessa semana um recurso extraordinário que deverá ter repercussão geral. Ou seja, o que o Supremo decidir para esse caso se aplica a casos similares – como o do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que permanece no cargo por força de uma liminar que se sustentaria justamente até o julgamento deste caso.

Caso o Supremo decida a favor da tese sempre defendida por Pedrinho Eliseu, ele e outra centena de eleitos pelo país em 2016 ficam nos cargos em definitivo – hoje Eliseu está no cargo sustentado por uma liminar do ministro Gilmar Mendes, como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os ministros do Supremo vão decidir se é cabível a possibilidade de aplicação do prazo de oito anos de inelegibilidade introduzido pela Lei da Ficha Limpa às condenações anteriores por abuso de poder, com trânsito em julgado (como a de Pedrinho). Caso haja entendimento de que a aplicação é constitucional, o prefeito de Araras poderia perder o cargo – com isso haveria novas eleições para o cargo de prefeito no final de 2017 ou nos meses iniciais de 2018.

O caso seria julgado pela corte na última quinta-feira (21), mas o julgamento acabou adiado para esta quarta-feira (27). O caso em julgamento não é o de Pedrinho Eliseu, mas sim um de “repercussão geral”, ou seja, a decisão a ser tomada nele seria adotada noutros similares, como no do atual prefeito. A mesma situação chegou a ir a julgamento em outubro de 2015 no Plenário do STF, mas o ministro Luiz Fux pediu vista e o processo ficou ‘travado’.

Ouvido pela Tribuna, o prefeito Pedrinho Eliseu se mostrou novamente confiante em julgamento favorável no caso. Segundo ele, mesmo que o placar seja desfavorável no julgamento dessa semana (caso aconteça uma decisão), o prefeito entende que poderia ficar no cargo até que fosse discutida e julgada outra questão: a da elegibilidade superveniente (em resumo, o entendimento de Pedrinho é de que ele assumiu o cargo depois dos oito anos de condenação, ou seja, quando foi alçado ao cargo já estaria apto, mesmo se considerados oito anos de inelegibilidade).

Enquanto isso, o foco do Supremo segue sobre a decisão se é possível a condenação por oito anos para a inelegibilidade a casos similares ao do prefeito.

O julgamento desse caso foi iniciado pelo Plenário e suspenso por pedido de vista em 2015. Até o momento, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pela inaplicabilidade do novo prazo nessas hipóteses. Lewandowski é o relator do caso.

A defesa do recorrente entende que houve violação da Constituição Federal, já que, tendo se exaurido a inelegibilidade de 3 anos imposta ao agravante em 2007, não poderia a LC nº 135, editada em 2010, retroagir seus efeitos para aumentar-lhe o prazo.

Conforme o Supremo, está em discussão “se a Lei Complementar nº 135/2010 tem aplicação a atos e fatos jurídicos anteriores à sua publicação” e ainda “se o acórdão recorrido ofende os princípios da segurança jurídica e da anterioridade”. O julgamento será retomado com voto-vista do ministro Luiz Fux.

Caso de elegibilidade de Pedrinho se arrasta desde 2009

O imbróglio de Pedrinho Eliseu começou pouco tempo depois da primeira eleição para prefeito dele, em 2008. Em 2009 Pedrinho foi condenado a três anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico e uso ilegal de meio de comunicação. Com isso ele ficou no cargo por apernas seis meses. Depois disso novas eleições foram realizadas, em 2010.

Contudo uma mudança na lei alterou a inelegibilidade para oito anos, mesmo após o trânsito em julgado da sentença dele – o que faria com que ele ficasse inelegível até as eleições de 2016.

Entendendo que a mudança da lei era incabível (e que ele deveria cumprir somente três anos por inelegibilidade), Pedrinho Eliseu tentou nova candidatura à Prefeitura em 2012, mas teve o pedido negado pela Justiça Eleitoral de Araras. Com o receio de não conseguir disputar a eleição, Eliseu acabou trocando seu nome na disputa pelo da esposa, Gabi Eliseu.

Quatro anos depois, em 2016, novamente o entendimento do prefeito era que ele poderia sim concorrer nas eleições. O juiz eleitoral de Araras na época, Rafael Pavan de Moraes Filgueira, entendeu que Pedrinho não poderia concorrer e indeferiu registro de candidatura a ele. O grupo do prefeito recorreu ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), mas o colegiado paulista não concedeu o registro.

Finalmente no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Pedrinho esperava obter uma vitória, mas o Plenário do colegiado eleitoral máximo do país entendeu que os que se enquadravam nessa situação não poderiam ter registro eleitoral concedido.

Ainda assim, numa decisão final, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, decidiu conceder liminar a Pedrinho e outros eleitos para que eles, mesmo derrotados no TSE, esperassem nos cargos o julgamento a ser feito pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Isso porque o caso já tramitava na corte suprema. Com a decisão de Mendes, os eleitos em condição similar à de Pedrinho ficaram nos cargos, sustentados por liminares.

Advogados ouvidos pela Tribuna sustentam que Pedrinho e outros que podem ser afetados pelo julgamento ficam em definitivo nos cargos se houver decisão favorável e que devem sair das funções para as quais foram eleitos se o Supremo decidir contrariamente à tese.

Na época em que concedeu a liminar, Gilmar Mendes pontuou que seria “prudente aguardar a decisão do Plenário do STF sobre o caso concreto, pois, além de existirem diversos votos favoráveis à tese do candidato, a não concessão de eficácia suspensiva neste momento poderá acarretar realização de eleições suplementares possivelmente desnecessárias, caso o STF decida favoravelmente ao candidato eleito”.

O próprio presidente do TSE explicou na liminar que a decisão “não tem conteúdo de irreversibilidade”. Ou seja, o entendimento era de que se fosse derrubada a liminar, seriam adotados os procedimentos para a realização de eleições suplementares.