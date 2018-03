STF indica que quem se mantém no cargo com liminar, como Pedrinho, deverá deixar o cargo

O STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou a modulação de efeitos da decisão em que o próprio Supremo já disse que vale para todos os...

O STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou a modulação de efeitos da decisão em que o próprio Supremo já disse que vale para todos os casos pelo país que a Lei da Ficha Limpa tenha aplicabilidade de 8 anos, e não de 3 anos. Na própria decisão tomada em outubro do ano passado o Supremo já havia apontado que a mudança da lei era válida e teria efeitos até mesmo antes de sua mudança.

Comentaristas da TV Justiça explicaram que agora a tese deve ser aplicada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É justamente no TSE que perdura a liminar do prefeito Pedrinho Eliseu, que o mantém no cargo.

Com isso o debate sobre esse tema específico se encerra no Supremo. Os ministros deixaram claro entendimento de que haverá necessidade de eleições suplementares em alguns municípios brasileiros. Não houve citação textual a nenhum caso específico, mas os ministros insistiram que o decidido lá, por se tratar de repercussão geral, repercute nos casos que estão sob liminar no TSE – e hoje o caso do prefeito de Araras se encaixa nesse rol.

Ainda em outubro, quando o caso foi julgado, o próprio STF deixou claro que ainda não havia decidido se quem hoje está no cargo eletivo, como o prefeito Pedrinho Eliseu, precisaria sair. Agora o apontamento de vários ministros do Supremo é que há sim necessidade de troca das cadeiras de quem está nos cargos sob liminar – alguns citaram textualmente que haverá novas eleições em algumas localidades. Os próprios ministros relembraram, diversas vezes, situações em que pessoas estavam em cargos eletivos sob liminares.

A ideia da modulação, ocorrida nesta quinta (1) era avaliar se a tese aprovada dos 8 anos de inelegibilidade só se aplicaria a casos futuros, e não casos pretéritos em razão da situação de vários políticos pelo país, inclusive do prefeito Pedrinho. Contudo agora o entendimento final é de que todos que se enquadram na lei, independentemente de quando, devem cumprir os 8 anos. Com isso é iminente a decisão de que novas eleições ocorram em dezenas de municípios pelo país nos casos de quem foi condenado pela Lei da Ficha Limpa, mesmo que por 3 anos. Para o Supremo, vale a aplicação dos 8 anos – e em tese ministros deram interpretações firmes de que liminares que mantém eleitos nos cargos devem cair.

A proposta de modulação partiu do ministro Ricardo Lewandowsky, citando que vários deputados, vereadores e prefeitos poderiam perder os cargos com a decisão. Já o ministro Luiz Fux voltou a se mostrar contra a modulação.

Apesar de ter se mostrado favorável à possibilidade dessa modulação, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, decidiu contra a modulação.

Para Carmen Lúcia, se a modulação fosse aplicada, os que recebessem liminares teriam vantagem contra quem desistiu dos pleitos antes. Ela também deu mostras do entendimento de que, com isso.

A presidente do Supremo disse que seriam necessários 8 votos para modular. Mas a maioria decidiu não modular. LuizFux, Carmen Lucia, Edson Fachin e Luis Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello foram contra a modulação. Ricardo Lewandowsky, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Gilmar Mendes foram pró-modulação.

Depois dos votos o ministro Luis Fux leu sua tese e disse que ela convergia com o entendimento do TSE. Para ele, quem não era “ficha limpa” não tinha direito adquirido e então, segundo Fux, não há problema em se realizar eleições suplementares. Apesar da discordância de muitos ministros com sua tese, eles votaram concordando com o relatório de Fux. A tese dele foi aprovada por oito ministros; apenas Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes foram contra a tese.

Pedrinho sempre defendeu que ainda há questões pendentes, e julgamento não o tira do cargo

O prefeito Pedrinho Eliseu sempre se mostrou confiante em decisão favorável no caso. Segundo ele, mesmo com o placar seja desfavorável no julgamento dessa semana, o prefeito entende que pode ficar no cargo até que fosse discutida e julgada outra questão: a da elegibilidade superveniente (em resumo, o entendimento de Pedrinho é de que ele assumiu o cargo depois dos oito anos de condenação, ou seja, quando foi alçado ao cargo já estaria apto, mesmo se considerados oito anos de inelegibilidade).

