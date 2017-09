STF adia novamente decisão sobre caso envolvendo Pedrinho Eliseu

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) anunciou há poucos minutos que o julgamento de um recurso extraordinário sobre a possibilidade de aplicação do...

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) anunciou há poucos minutos que o julgamento de um recurso extraordinário sobre a possibilidade de aplicação do prazo de oito anos de inelegibilidade introduzido pela Lei da Ficha Limpa às condenações anteriores por abuso de poder, com trânsito em julgado (como é o caso do prefeito Pedrinho Eliseu) deve ser realizado na tarde desta quinta-feira (28).

Caso haja entendimento de que a aplicação é constitucional, o prefeito de Araras poderia perder o cargo – com isso haveria novas eleições para o cargo de prefeito no final de 2017 ou nos meses iniciais de 2018.que deverá ter repercussão geral. Já se o Supremo entender que a aplicação é inconstitucional, encerram-se quaisquer questionamentos sobre a situação do prefeito de Araras, que nem precisará mais de liminar para permanecer no cargo.

Como o caso é de repercussão geral, o entendimento é que o que o Supremo decidir para esse caso se aplica a casos similares – como o do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

O caso seria julgado pela corte na quinta-feira da semana passada (21), mas o julgamento acabou adiado para esta quarta-feira (27). Com outros dois julgamentos extensos, ele foi adiado para a quinta-feira (28).

Carmen Lúcia, que preside o STF, anunciou, porém, que esse caso será o primeiro a ir a julgamento na quinta-feira. Ou seja, ele só não deve ter desfecho na quinta se houver novos pedidos de vista ao processo.

Vale lembrar que o caso em julgamento não é o de Pedrinho Eliseu, mas sim um de “repercussão geral”, ou seja, a decisão a ser tomada nele seria adotada noutros similares, como no do atual prefeito. A mesma situação chegou a ir a julgamento em outubro de 2015 no Plenário do STF, mas o ministro Luiz Fux pediu vista e o processo ficou ‘travado’.

Ouvido pela Tribuna no início da semana o prefeito Pedrinho Eliseu se mostrou novamente confiante em julgamento favorável. Para ele, mesmo que o placar seja desfavorável no julgamento dessa semana, entende Eliseu que poderia ficar no cargo até que fosse discutida e julgada outra questão: a da elegibilidade superveniente (em resumo, o entendimento de Pedrinho é de que ele assumiu o cargo depois dos oito anos de condenação, ou seja, quando foi alçado ao cargo já estaria apto, mesmo se considerados oito anos de inelegibilidade).

Supremo vai decidir sobre aplicabilidade de nova lei

O foco do Supremo, na questão atual, é a possibilidade da condenação por oito anos para a inelegibilidade a casos similares ao do prefeito Pedrinho Eliseu.

O julgamento desse caso foi iniciado pelo Plenário e suspenso por pedido de vista em 2015. Até o momento, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pela inaplicabilidade do novo prazo nessas hipóteses. Lewandowski é o relator do caso. O julgamento será retomado com voto-vista do ministro Luiz Fux.