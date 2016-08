SP forma novos delegados e Araras está fora da lista

A Polícia Civil do Estado de São Paulo ganhou 48 novos delegados durante cerimônia de formatura realizada na última terça-feira (16). Porém, a SSP...

A Polícia Civil do Estado de São Paulo ganhou 48 novos delegados durante cerimônia de formatura realizada na última terça-feira (16). Porém, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informa que nenhum profissional será destinado para a Delegacia de Araras. O município enfrenta déficit de funcionários, tanto que o MP (Ministério Público) reconhece a situação.

Tribuna questionou a SSP sobre o motivo de Araras não ter recebido nenhum novo delegado e se a cidade consta na lista para receber futuros novos profissionais, mas até o fechamento desta edição a pasta do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) não se posicionou.

Segundo a assessoria de comunicação da SSP, dos 48 novos delegados 24 serão encaminhados para delegacias de São Paulo/SP e outros 15 para delegacias de cidades que ficam na Grande São Paulo. O interior ganhará nove delegados, sendo um para a região do Vale do Paraíba, dois para Campinas, um para Ribeirão Preto, um para São José do Rio Preto, um para Baixada Santista, outro Sorocaba e dois para Araçatuba.

Ainda de acordo com a SSP, “o Estado está formando mais policiais. Estão nas academias das polícias outros seis policiais técnico-científicos, 18 policiais civis (escrivães e investigadores) e 5.224 futuros policiais militares (entre soldados e alunos oficiais)”.

Os delegados são responsáveis pela coordenação da investigação e administração da delegacia de polícia. Eles são a primeira autoridade a analisar juridicamente o fato para definir se houve crime. Eles passaram por quatro meses de curso de formação na Acadepol (Academia de Polícia Civil) e o curso de formação tem 24 disciplinas, dentre elas direitos humanos, polícia comunitária e armamento e tiro.

Ministério Público confirma déficit de policiais

Em junho, reportagem da Tribuna mostrou que o MP (Ministério Público) confirmou déficit de policiais civis em Araras. No documento, consta que o problema afeta também a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Atualmente o município tem 18 funcionários – entre delegados, escrivães e investigadores.

Porém, o ideal seria 33 funcionários e a promotoria solicita que “o Estado mantenha efetivo suficiente para garantir atendimento à população. A falta de funcionários pode afetar investigações de crimes e impedir o desmantelamento das quadrilhas e até a prisão de bandidos”, consta no documento.

De acordo com o documento, a Polícia Civil poderia contar com 10 delegados, 13 investigadores e 10 escrivães, mas atualmente tem apenas quatro delegados, seis investigadores e oito escrivães.

No caso dos delegados, o apontamento se aproxima do citado pelo presidente do SindPesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), George Melão, que confirmou o déficit de delegados para Tribuna e disse que o ideal seriam 12.