Sorteio de 15 apartamentos para deficientes será nesta quarta-feira

O sorteio dos 15 apartamentos destinados exclusivamente para deficientes físicos está agendado para amanhã (15), às 13h, no Parque Ecológico e Cultural Giberto Rügger Ometto. Funcionários da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) estarão no local, além da Secretaria Municipal de Habitação.

Segundo Felipe Castro, secretário municipal de Habitação, 340 pessoas com deficiência estão inscritas e concorrem as 15 unidades. No total, estão em construção 212 e 188 apartamentos sorteados em 26 de junho no Ginásio de Esporte Nelson Rügger, além do cadastro reserva (suplentes).

O sorteio de amanhã acontece no barracão que fica dentro do Parque Ecológico e não será preciso chegar cedo. O processo é previsto para ser rápido, se comparado com o realizado em outubro, com presença de mais de 5 mil pessoas.

Castro ressalta que, dentre todas as categorias previstas pela CDHU, a cota para deficientes físicos é a única que participa de ambos os sorteios. Porém, reforça que o processo de seleção feito pela CDHU é rígido. “A pessoa com deficiência que participou do sorteio em outubro não pode participar amanhã”, afirma.

Ele também cita que as 15 pessoas contempladas de amanhã terão que passar pela perícia médica, feita pela CDHU, para comprovar que a pessoa é portadora de alguma deficiência.

Outra cota inclui policiais e agentes de segurança

Além da cota para deficientes, existe no edital da CDHU a cota para policiais (Civil e Militar) e agentes penitenciários. No empreendimento em construção na zona leste de Araras, dos 212, nove são destinados para a categoria, mas apenas um policial se inscreveu.

Porém, o governo do Estado ainda não informou qual categoria será contemplada com a “sobra” de oito apartamentos. “Não foi passado para a Habitação a decisão, mas ela será feita e vamos informar a população”, disse Castro.

Os demais 188 apartamentos que já foram sorteados passam atualmente pelo processo de habilitação. No mesmo 26 de outubro, outros 188 foram sorteados e estão no cadastro reserva. “Se um sorteado da primeira lista não cumprir todos os requisitos ela será eliminado e a CDHU chama a pessoa sorteada da segunda lista (suplente)”, finaliza.

Total de cadastros: 340

Número de apartamentos: 15

Dia e horário: 15 de novembro, às 13h

Local: Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rügger Ometto

Como será o processo de escolha?

• 7% das moradias serão destinadas à famílias com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis (chefe da família, cônjuge/companheiro (a), filhos e tutelados), que serão submetidos à perícia médica, conforme legislação vigente;

• 5% destinadas ao Programa de Atendimento ao Idoso, conforme edital específico;

• 4% destinadas aos policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, conforme edital específico.

Fonte: CDHU