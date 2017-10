Sorriso perfeito: cuidados garantem boa saúde bucal

Que sorrir faz bem e abre diversas portas não é novidade para ninguém, mas o que muitos se esquecem é que para garantir a...

Que sorrir faz bem e abre diversas portas não é novidade para ninguém, mas o que muitos se esquecem é que para garantir a saúde bucal são necessários alguns cuidados com os dentes que não podem passar desapercebidos no dia a dia, afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar.

A dentista Tatiane Cristina Vaz afirma que é recomendável basicamente escovar pelo menos três vezes ao dia, usar fio dental diariamente e ter uma alimentação saudável sem muita ingestão de açúcar.

Cabe ressaltar que os cuidados essenciais para a manutenção de um sorriso bonito e saudável devem começar ao nascer com a limpeza da gengiva do bebê, depois com a escovação dos dentes de leite, e por toda a vida com os permanentes, sem esquecer consultas regulares aos dentistas.

Como cada fase da vida exige cuidados diferentes, apenas o dentista pode indicar cada necessidade, pois as crianças correm mais riscos de cáries por comer guloseimas e os adultos possuem perda óssea com o avanço da idade.

Segundo a Associação Brasileira de Odontologia, uma boa higiene bucal evita cáries e doenças gengivais que podem tornar-se problemas sérios, além de usar um creme dental com flúor para a remoção da placa bacteriana, que é uma película pegajosa que se forma sobre os dentes e que é a principal causa da gengivite e das cáries.

Para a manutenção de dentes brancos é indicada uma limpeza geral feita por um dentista que remove as manchas causadas por alimentos e pelo tabaco, o uso de um creme dental branqueador também pode ajudar a remover estas manchas até a próxima consulta.

Especialistas alertam que dentes manchados há muito tempo, podem precisar de tratamento profissional para branqueá-los.

Sensibilidade e Doenças

Muitas pessoas sofrem ainda com sensibilidade que pode se tornar mais séria com o avançar da idade, pois com o tempo a gengiva se retrai naturalmente expondo áreas do dente que não são protegidas pelo esmalte e tendem a doer em função da temperatura dos alimentos ingeridos. Nos casos mais graves, pode ocorrer também com o ar frio.

Para quem tem dentes sensíveis uma alternativa é o creme dental apropriado. Se o problema persistir, é necessário passar pelo dentista, pois pode indicar a existência de cárie ou fratura no dente.

Uma das principais é a gengivite que no seu estágio inicial é reversível. Seus sintomas são: gengivas avermelhadas, inchadas e sensíveis, com tendência ao sangramento durante a escovação. No estágio avançado a doença periodontal pode causar a perda dos dentes.

Aparelhos ortodônticos

Quem usa aparelho precisa redobrar a atenção com os dentes, porque as peças acumulam vestígios de alimentos e bactérias que devem ser eliminadas constantemente. Os grandes aliados no cuidado são a escova e fio dental.

A dentista Tatiane ressalta que com a colagem dos bráquetes nos dentes a escovação fica mais difícil. “Então é necessário usar o fio dental com o auxílio do passa fio e a escova bitufo ajuda a higienizar melhor o meio dos dentes entre os bráquetes colados”.

Os movimentos devem ser leves e contínuos, sempre no sentido dos ponteiros do relógio, com o objetivo de remover de forma eficaz a placa bacteriana e os resíduos que ficam entre os dentes.

Por outro lado, os aparelhos móveis podem ser escovados com cerdas duras, desde que utilizadas adequadamente. Para os dentes, a escova de cerdas macias deve ser mantida.

Outra dica é o uso do bochecho com antisséptico, que também pode ser feito com o aparelho móvel na boca. O uso de pastilhas antissépticas pode ser um aliado para o aparelho, pois basta dissolvê-las em um copo com água. (Maria Gabriela Córnia)

