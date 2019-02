Sonoco For Plas pega fogo no início da noite

Um incêndio atingiu as instalações da Indústria e Comércio de Embalagens Sonoco For Plas, em Araras no início da tarde deste sábado (23)....

Um incêndio atingiu as instalações da Indústria e Comércio de Embalagens Sonoco For Plas, em Araras no início da tarde deste sábado (23). O fogo começou por volta das 18h. De acordo com informações preliminares não há vítimas.

Imagens feitas por pessoas que estavam próximas ao local mostram os funcionários do lado de fora da empresa e grande quantidade de fumaça e explosões nas instalações.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar foram acionadas para conter as chamas e evitar o agravamento do incidente.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. A fábrica fica localizada no Distrito Industrial II, mas a fumaça pôde ser vista por diversos pontos da cidade devido a quantidade e altura das chamas.