Sogras, sapos e saideiras

“O casamento é uma cerimônia em que dois se tornam um, um torna-se nada e nada torna-se suportável”. (Ambrose Bierce) Quando eu era...

Quando eu era criança ouvia os adultos lamentarem que o casamento era uma instituição falida. Provavelmente nossos pais, e antes deles nossos avós, também escutavam essa espécie de lamento.

Como, suponho, tal zunzunzum remonta a Adão e Eva, a quebra dos chamados “laços indissolúveis da união conjugal” na verdade é um Nó de Aselha — se puxar, impossível desatar — que o Senhor deu na recuperação judicial requerida pelo desobediente casal, e não um decreto falimentar propriamente dito.

Se minhas coruscantes suposições forem ignoradas, um fato ninguém pode negar: entra século, sai centúria, os noivos perdem tempo mesmo é com a preparação da festança, não na análise, ainda que superficial, do passo que estão dando. Meu indomável pessimismo diz que a regra é essa, a exceção mora nas casas decimais.

O comichão festeiro que ataca a maioria das noivas, na verdade é um gesto de extremada lealdade que lhes escapa do porão da cabeça — o tal de inconsciente coletivo.

“Vá devagar com o andor, menina. Não se esqueça que o casamento é uma cerimônia em que dois se tornam um, um torna-se nada e nada torna-se suportável”.

Festa de casamento que se preza não deve ter apenas comes e bebes, pirotecnia de bartender, penetras, som alto e pessoas tentando conversar debaixo de zilhões de decibéis. Casório para ser casório deve ter peça rara, cujo exemplo clássico é representado por dois tipos de convidado: o que não entra no clima nem que chova canivete, e o que dá gorjeta para o garçom privilegiar a mesa.

Pode soar como contrassenso afirmar-se que tem gente que gosta de levar problema a tiracolo quando sai para divertir. O cotidiano compulsivo dos obsessivamente transtornados demonstra que a asserção, ao contrário de absurda, é coerente da cabeça aos pés.

Não faz muito tempo defrontei-me com um caso inusitado. No casamento do filho de um amigo, um casal, depois da apresentação de praxe, sentou-se à mesa em que estávamos.

Continuamos conversando e o cidadadão permaneceu longo tempo de cara fechada. De início pensei que ele possivelmente estava se sentindo deslocado, dado que não conhecia nenhum dos integrantes da alegre távola redonda.

O tempo foi passando e ele continuava impossível, alheio à fuzarca que os circunstantes faziam. Puxei conversa:

— E aí, tudo bem?

Ele sacou um lenço do bolso, limpou o rosto gordo e suarento. Afrouxou a gravata e despejou o motivo de sua aflição sobre a mesa:

— Tudo bem em termos. Quando saímos de casa passei em cima de um sapo na garagem. O bicho estourou como uma bomba. Dizem que dá um azar danado matar sapo, não consigo parar de pensar nisso.

Minha porção psiquiatra tentou puxá-lo da fossa:

— Um bom scotch vai fazer esse sapo desembarcar no céu. Palavra de quem conhece sapos e uísques

— Eu não bebo. Não fumo, não jogo e não bebo.

Levantei-me e, de copo na posição Touché, propus:

— Amigos, brindemos o último suspiro do infeliz sapo!

O sujeito recolheu-se em copas e nós continuamos na nossa. Alegres e felizes. Comme il faut.

Em 90% das festas de casamento, a estrela é a sogra. A disputa entre mãe e filha é algo tão antigo quanto clássico. A Mitologia está soprando nos meus ouvidos que não estou blefando.

Alguém já viu chilique da sogra no casamento da filha? Eu vi. Vi com esses olhos que a terra há de comer. “O bobó de camarão está azedo. Cheira, cheira para você ver”, berrava a dita cuja enfiando o prato no nariz do responsável pelo bufê. Deu B.O.

Em festa de casamento que se preza ninguém toma a saideira. Meu Manual de Boas Maneiras diz que saideira a gente só pede em boteco pé-sujo. Acompanhada de caldinho de mocotó, delícia que, cá entre nós, jamais vi em casamento.

