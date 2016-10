Sociedade pede justiça igual para todos

Uma votação das mais importantes e polêmicas do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na quarta-feira (5), por 6 votos a 5, manter o entendimento...

Apesar do placar apertado, a maioria dos ministros da Suprema Corte entendeu que qualquer pessoa pode começar a cumprir pena, desde que tenha sido condenada por um tribunal de Justiça ou por um tribunal regional federal (TRF), ainda que existam recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no STF.

Alguns argumentos de ministros que votaram contra a medida têm fundamentos na Constituição Federal, que vincula o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade a uma condenação transitada em julgado. Outro forte argumento é o de que pode ocorrer algum tipo de erro na condenação, ainda que seja um erro processual quanto ao regime prisional. Neste caso, condenados a regime fechado poderiam ter a pena revista para regime aberto.

Por outro lado, a sociedade brasileira clama por justiça igual para todos. Portanto, o julgamento de qualquer caso não pode levar em consideração apenas a versão do réu, e sim do mal que ele causou à vítima e à sociedade.

Para isso, é preciso adequar a legislação de acordo com as necessidades de cada comunidade. Independentemente da polêmica da prisão ou não já em 2ª instância, o importante é discutir alterações na legislação a fim de diminuir a ampla possibilidade de recursos – e logicamente, favorecer apenas os mais abastados.

O ministro Luís Roberto Barroso votou favorávelmente e apresentou um exemplo de um homicídio cometido em 1991, cuja condenação ainda não havia transitado em julgado em 2016, quando o processo chegou ao Supremo. “Punir em 2016 um crime cometido em 1991 não atende a nenhuma demanda de justiça da sociedade brasileira. (…) O sistema de Justiça brasileiro, como era, frustra na maior medida o sentimento de justiça e senso comum de qualquer pessoa que tenha esses valores em conta”, ponderou o magistrado.

Também favorável à aplicação da pena antes do encerramento dos recursos, o ministro Teori Zavasck ressaltou que é na primeira e na segunda instâncias que os tribunais analisam os fatos e as provas de um crime. Por regra, o STJ e STF podem apenas examinar questões jurídicas dos julgamentos anteriores. Ele destacou ainda que, em países democráticos com efetividade da justiça, a pena de prisão ocorre antes do trânsito em julgado, citando Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Argentina.

Mas, apesar de todos os argumentos, foi criada uma grande polêmica em torno desta votação. De um lado está boa parte da sociedade querendo uma justiça célere, pois não admite mais um réu culpado em duas instâncias permanecer livre durante mais um longo período, utilizando os diversos meios recursais permitidos pela atual legislação judiciária.

Do outro lado desta discussão está um grupo de pessoas que se encaixa no perfil de réus, e não quer perder a possibilidade de continuar recorrendo em instâncias superiores. E na quase totalidade das vezes, somente um réu abastado financeiramente consegue contratar advogados renomados e experientes, que se utilizam das “brechas” da lei e prorrogam ao máximo sua condenação até uma última instância. Portanto, ficam livres da condenação enquanto não se esgotarem todos os recursos – o que realmente almejam é a prescrição da pena.

As autoridades da Lava-Jato estão prendendo políticos e grandes empresários, e são totalmente favoráveis a esta decisão do Supremo, de encarcerar quem quer que seja já após decisão em segunda instância. E você, o que pensa a respeito?