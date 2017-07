Sobre bigodes e desejos

“Eu vou ser tão breve que na verdade já terminei”. (Salvador Dali) Hoje eu vou ser tão breve que na verdade já terminei....

“Eu vou ser tão breve que na verdade já terminei”. (Salvador Dali)

Hoje eu vou ser tão breve que na verdade já terminei. O ar seco de deserto e as notícias de última hora vindas da capital federal não deixam mal apenas nossas indefesas mucosas, fazem arder meus miolos e tudo mais que desse velho corpo consta.

Sirvo-me de uma caneca dupla de chá de insistência e eis que senão quando, o surreal do Surrealismo convida-me meditar sobre duas flácidas penas de prisão perpétua impostas ao homem: desejo e bigode.

Como diria aquele mesoclítico pseudopresidente, falar-lhes-ei então sobre essa dupla que, convenhamos, aparentemente não forma par.

A exumação de Salvador Dali, o maluco beleza da pintura surrealista, revelou ao mundo que, mesmo passados 28 anos de seu defuntamento, seu famoso bigode fino e pontudo não só está intacto, como se posiciona na clássica postura “dez horas e dez minutos”, conforme seu desejo antes de bater as botas.

É voz corrente que a intrigante lanugem daliana esculpida meticulosa e diariamente com uma cera especial, era uma homenagem ao mestre do naturalismo barroco, o também espanhol Diego Velázquez.

Lendas à parte, o fato é que o chumaço surreal de pelos, excentricidade cultuada como religião pelo irreverente catalão, tornou-se sua marca registrada e acabou virando livro. Escrito por ele mesmo.

Embora, e por suposto, eu não seja expert em pilosidades, ouso afirmar que o bigode de Dali estava mais para o fleumático mustache que sir Claude Maxwell Macdonald exibia nos saraus diplomáticos — calculo que, de ponta a ponta, o arame de Macdonald media uns 20 centímetros —, do que para aquele que o sevilhano Velázquez autorretratou com perfeição.

De vez em quando aparecem na praça bigodes que acabam virando verdadeiras assinaturas na carteira de identidade de seus portadores.

Na música, o bigode Chevron do imortal Fred Mercury, assim como o escovão de piaçava que o cantor mexicano Bienvenido Granda ostentava, facilitaram as coisas para os caricaturistas. Idem para o filosófico bigode de Morsa do pensador alemão Frederik Nietzsche.

Já no cinema, o bigodinho do ator americano Clark Gable é um caso à parte, visto que ainda não foi devidamente estudado pela ciência. Seu adereço facial possuía uma propriedade singular, posto que encontradiça apenas em determinados organismos vivos, qual seja, o mimetismo.

No filme E o Vento Levou, o bigode de Rhett Butle, canastrão interpretado por Gable, impregna-lhe o physique du role de quem vive profissionalmente de jogo. Como se diz no popular, está na cara que Rhett vê a vida como se ela fosse um grande cassino onde se joga absolutamente tudo.

Em Mogambo, raspem o bigode de Victor Marswell e ele perderá a cara de caçador que organizou um safari no Quênia. Se minha memória não falha e minha vista não piscou, Clark Gable foi Clark Gable neste filme, uma vez que filmou de cara limpíssima. Em todos os sentidos.

O desejo de Salvador Dali — deixar o bigode nos trinques sob o peso de sete palmos de terra — tem a ver com o desejo que o homem nutre desde o instante que toma consciência de sua efemeridade: ficar pra semente.

No caso de Dali, sobra a seguinte impressão: para ele, pouco importava o fato de sua obra ter ganhado foros de perenidade; ele encarnou com tanto entusiasmo a Persona escolhida que, a partir de determinado ato, personagem e ator fundiram-se para dar vida a uma representação de carne e osso, e perpetuar essa representação acabou virando desejo.

E nesse desejo, o performático bigode foi apenas um detalhe a mais.

Bom dia!