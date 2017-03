Sobe e desce no Paulista O Campeonato Paulista está passando por algumas modificações, tendo como principal problema a falta de datas na temporada. A...

Sobe e desce no Paulista

O Campeonato Paulista está passando por algumas modificações, tendo como principal problema a falta de datas na temporada. A Série A-1 deste ano conta com apenas 16 participantes, e apenas os dois piores serão rebaixados. Na Série A-2 ainda são 20 participantes, mas neste ano vão cair seis para a A-3, e apenas os dois melhores subirão para a A-1. O mesmo acontece na A-3: só os dois melhores subirão de divisão, e os seis piores serão rebaixados. Desta forma, as três principais divisões do Paulista terão apenas 16 participantes em cada uma dela.

Segundona

De acordo com essa proposta da Federação Paulista, de diminuir o número de participantes das três principais divisões para ter mais datas aos campeonatos, a consequência é que apenas 48 clubes estarão nas três séries em 2018 – eram 60 até o ano passado. Desta forma, um grande número de clubes com boa estrutura estará na 4ª divisão, hoje denominada Segundona, tornando-a ainda mais competitiva. Após sete rodadas, a A-3 contava com essas equipes na zona do rebaixamento: Marília, Taboão da Serra, Flamengo, Paulista de Jundiaí, Catanduvense e Independente.

Eu estava lá!

Fase final do Paulista da Série A-2 de 2009. Novamente o União faz uma boa campanha na fase inicial, mas decepciona no quadrangular final e não consegue o acesso. O jogo decisivo foi contra o Sertãozinho, dia 31 de maio de 2009, em Araras – o União precisava vencer para conseguir o acesso, mas o empate em 0 a 0 subiu o Sertãozinho. Muitos fatos extra-campo aconteceram naquele campeonato, mas um deles chamou a atenção de muitos torcedores ararenses na partida decisiva. A diretoria do União São João liberou o seu CT (Centro de Treinamento) para a torcida visitante estacionar ônibus e demais veículos gratuitamente, com direito a portão e uma bilheteria exclusiva para entrar no estádio. Tudo em nome da segurança. Entretanto, muitos torcedores ararenses não gostaram da atitude “amigável”, pois em nenhum outro estádio da região os torcedores do União foram bem recebidos desta forma. Naquele 0 a 0, o União jogou com Carlos Carioca; Zé Ilton, Cléber e Castan; Henrique Ortiz (Ricardo), Luan Henrique (Diego Martins), Cambará, Piá e Flávio; Rafael Aidar (Ramazotti) e Andre Luiz. Técnico: Play Freitas. Público de 2.545 pagantes.