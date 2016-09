Só mais oito A 13 rodadas para o fim do Brasileirão, o técnico Cuca disse ter consciência de que o Palmeiras tem pontos a...

Só mais oito

A 13 rodadas para o fim do Brasileirão, o técnico Cuca disse ter consciência de que o Palmeiras tem pontos a melhorar, mas ainda mantém uma situação estável na competição. Ele não foge das contas para o título e acredita que mais oito vitórias podem dar fim ao jejum de 22 anos do Verdão sem conquistar o torneio nacional. No momento, o Palmeiras acumula 48 pontos, um a mais que o Flamengo.

Na corda bamba

Apesar das declarações de apoio da diretoria, Cristóvão Borges não vive uma situação confortável no comando do Corinthians. Muito pressionado pela torcida por conta da instabilidade da equipe, o treinador também é questionado internamente e precisa de bons resultados nas duas próximas partidas para não ver a cobrança aumentar ainda mais. No Campeonato Brasileiro, o Timão espera dar uma resposta no clássico contra o arquirrival Palmeiras, neste sábado, às 16h, em Itaquera.

Pé quente

O São Paulo bateu Figueirense (3 a 1) e Cruzeiro (1 a 0), no Morumbi, chegou aos 34 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Foi a primeira vez que o time venceu duas seguidas nesta edição do Campeonato Brasileiro. Os resultados coincidem com a chegada do diretor-executivo Marco Aurélio Cunha ao Tricolor. Substituto de Gustavo Vieira de Oliveira na função, o dirigente disse crer no futebol coletivo para que as qualidades individuais apareçam.

Rodada dupla

O estádio do Pacaembu vai receber dois jogos da 26ª rodada Campeonato Brasileiro neste domingo. De manhã, às 11h, o Flamengo recebe o Figueirense. Mais tarde, às 18h30, o Santos encara o Santa Cruz. E nas redes sociais, os torcedores do Peixe têm se mobilizado para “ganharem” dos flamenguistas no público de domingo. Uma das maiores páginas de santistas no Facebook, a Santos Mil Grau, diz que é “obrigação” ter mais torcida que o time carioca.

Bastidores

Quem vê o alemão David Hock circulando pelo Parque Olímpico pode até confundi-lo com um atleta. Nada disso. Ele também pode servir de inspiração, mas não entra em ação para competir, para contar todos os detalhes da Paralimpíada do Rio de Janeiro para um jornal de seu país. Jornalista, David nasceu sem os braços e usa os pés para digitar e escrever seus textos, habilidade que passou a desenvolver ao longo dos anos. Show de exemplo de superação.

Novas pistas

Antes do GP da Itália, Felipe Massa anunciou que se aposentaria da Fórmula 1 ao fim da temporada atual. Mas o brasileiro sempre deixou claro que se retirará apenas da F1, mas que continuará no automobilismo, em outras categorias. Em entrevista ao site “Motorsport.com”, Felipe revelou que já está tendo conversas para decidir o que fará em 2017, mas já admitiu que não cogita a ida para a Stock Car ou para a Indy.