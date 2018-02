Só funerárias de Araras poderão atuar na cidade

Só funerárias com sede ou filial em Araras poderão prestar serviços no município. É o que prevê comunicado publicado pela Prefeitura na última quinta-feira...

Só funerárias com sede ou filial em Araras poderão prestar serviços no município. É o que prevê comunicado publicado pela Prefeitura na última quinta-feira (8), no Diário Oficial do Município. Os preços também já foram definidos pela administração municipal e um edital para licitar a concessão dos serviços está para ser publicado em breve.

A medida vem na sequência de um longo processo acompanhado há anos pelo Ministério Público, que determinou uma completa reformulação do serviço prestado na cidade. Em setembro do ano passado a Tribuna já havia antecipado quase todas as medidas que constariam do conjunto de mudanças.

Num Ato Justificativo da Permissão dos Serviços Públicos Funerários do Município de Araras, o secretário municipal de Administração, Bruno César Roza, especifica como será o procedimento, passo a passo.

Segundo o texto, será deflagrado o procedimento de licitação, sem exclusividade, nos moldes da Lei Municipal n. 2.647/1994 e suas alterações, sendo que a execução dos serviços funerários será conferida às empresas do ramo que cumpram as condições desta Lei e do edital de licitação, sendo fixado inicialmente, o número máximo de 05 (cinco) empresas permissionárias, considerando 01 (uma) empresa funerária para cada 26.000 (vinte e seis mil) habitantes, com base no número atual de habitantes do Município, podendo haver a permissão para exploração dos serviços funerários para mais 01 (uma) empresa do ramo, sempre que ocorrer aumento populacional segundo censo do IBGE, que exceder em 26.000 (vinte e seis) mil habitantes em relação ao último recenseamento.”

O prazo de permissão será de 60 meses, as empresas serão pagas diretamente pelos cidadãos contratantes, e a tabela com os preços deverá estar sempre exposta, tanto no site da Prefeitura, quanto nas sedes das concessionárias (funerárias).

Empresas “de fora”

Só poderão ser prestados serviços por funerárias de outras cidades, quando o óbito ocorrer em Araras e a família optar pelo sepultamento em outro município, ou quando ocorrer o inverso – se a morte acontecer em outra cidade e a família optar por sepultar o ente em Araras.

Quando da aprovação do Projeto de Lei enviado pelo Executivo à Câmara, dois vereadores apresentaram e emplacaram emendas que alteraram a proposta original.

O vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede) propôs e a Câmara aprovou a emenda que ampliou de quatro para cinco o número de empresas permissionárias. A mudança fez com que caísse a relação de funerárias por habitante de uma para cada 30 mil, para uma para cada 26 mil. Outra emenda de Jacovetti foi relacionada à experiência das permissionárias e aos recursos materiais e humanos empregados.

Já o vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), que é presidente da Câmara, propôs e os colegas aprovaram que fosse suprimido um artigo que impedia a Prefeitura de vir a receber qualquer tipo de doação ou benefícios de empresas interessadas em participar da licitação. “evitando, assim, futuros questionamentos judiciais”, conforme divulgou a Diretoria de Comunicação do Legislativo.

A permissão para os serviços das funerárias particulares não deverá alterar o funcionamento da Funerária Municipal.

Quanto vai custar para o cidadão

Já no último dia 3 deste mês, no Decreto 6.350, a Prefeitura estabeleceu os valores a serem cobrados pelas funerárias pelos serviços.

A tabela, que poderá ser reajustada anualmente, por índice que ainda será definido por uma comissão a ser nomeada para esse fim, prevê preços de urnas para adultos que vão de R$ 1,8 mil (a mais simples) até R$ 5,8 mil, a mais sofisticada. Já no caso das infantis, o preço será de R$ 960,00 a R$ 2050.

Traslados dentro do município, mais os demais serviços como assistência burocrática (cartório/hospital), serviços de copa, cozinha, cortejo, livro de presença, arranjo de flores, tule e paramentos, custarão R$ 400,00.

A tabela prevê até mesmo quanto custará o serviço de embalsamamento “nacional”, a R$ 2 mil e “internacional”, a R$ 2,5 mil.

(Por Ana Maria Devides)

