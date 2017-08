Só de madrugada! Novas placas autorizando o estacionamento defronte a rodoviária municipal têm permitido que os motoristas permaneçam apenas durante o dia na Avenida...

Só de madrugada!

Novas placas autorizando o estacionamento defronte a rodoviária municipal têm permitido que os motoristas permaneçam apenas durante o dia na Avenida Dona Renata, em local antes de parada proibida. Contudo a limitação chegou a gerar contestações. Uma justificativa dada foi de que as placas permitem o estacionamento em horário limitado para evitar “problemas” na área. O problema foi o teor da resposta – imputada a um diretor da área de segurança da cidade responsável pelo trânsito. Quem teve oportunidade de ouvir o áudio justificando a limitação percebeu o teor nada polido do referido diretor. “As placas estão corretas. É só o imbecil, que quer parar aí, aprender a ler placa”, chegou a citar ele, que ainda disse que é necessária a restrição de estacionamento de madrugada “se não os viados, os homossexuais, traficante e todo mundo aí” poderiam permanecer ali. Com a mesma delicadeza o ‘fulano’ insistiu que quem quiser parar durante o dia no local “é só ler a placa”.

Nova tentativa

A tentativa de concessão de título de cidadania ararense ao deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) não é nova. Em 2005 um dos atuais vereadores, Romildo Borelli – Baiano (PSD) decidiu homenagear o deputado como “reconhecimento de tudo que ele representa para a nossa comunidade, à guisa do seu trabalho, dedicação e desprendimento, na luta pela diminuição das distâncias sociais e pela difusão do amor ao próximo”. Contudo a maior parte dos vereadores da época rejeitou a homenagem. Como o voto é secreto, não se sabe exatamente quem não concordou com a honraria. No caso do título ararense concedido a Milton Neves, por exemplo, a aprovação não foi unânime, conforme apurou a Tribuna. O problema é que votos de homenagem (a Neves e Marquezelli) são secretos. Nunca se saberá quantos rejeitaram e aprovaram as homenagens…

Pressão

Ainda sobre a tentativa de se conceder título de cidadania ararense a políticos; a medida tem gerado certo desconforto na Câmara. Nas legislaturas anteriores a Câmara evitou conceder títulos a políticos e candidatos de maneira geral – justamente para evitar que partidos e vereadores homenageassem aliados. A ideia defendida era que a homenagem não virasse palanque a políticos que, em tese, nada mais que a obrigação faziam ao angariar verbas e melhorias para cidades consideradas como redutos eleitorais.

Altos salários

O presidente da Araprev, Gilberto Del Bel, foi questionado na segunda-feira (21) sobre altos salários da autarquia. Numa resposta bastante honesta, Del Bel se disse “suspeito” para questionar o fato, admitindo que dentre os maiores proventos de aposentadoria da Araprev está a aposentadoria dele. O presidente da previdência municipal reforçou que os valores não são astronômicos e disse que se não pudesse receber R$ 7 mil (de aposentadoria), ficaria envergonhado perante os filhos. Del Bel ainda citou outros nomes, que representam as maiores aposentadorias da Araprev, citando que tais servidores “deram a vida” pela administração municipal.

Autocrítica

O vereador e ex-vice-prefeito Francisco Nucci (PR) foi o primeiro a fazer mea culpa em relação a falta de efetividade do Poder Público do município em resolver de vez a situação da Araprev – que herdou o malfadado e deficitário Fundão. Nucci não ficou em cima do muro e reforçou que todos os governos não encararam de frente o problema da previdência municipal. Em postura humilde e elogiável, o médico relembrou que foi vice-prefeito no período em que o caso também não foi encarado profundamente e cobrou da Câmara olhos mais atentos sobre a previdência municipal.

Independente

A vereadora Deise Olímpio (PSC) rechaçou veementemente ter feito uma reunião por meio da qual estaria buscando apoio dos vereadores questionando a falta de regionalização da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Ela ainda fez questão de reforçar que decidiu sozinha em se abster de votar, deixando claro o entendimento de que ainda assim entende que uma lei dessa magnitude exige forte participação popular – o que não ocorreu. Ela também refutou que esteja defendendo o grupo do ex-vereador Breno Cortella (PDT). “Meu mandato é independente e eu represento o povo”, chegou a reforçar Deise.

Sem solução

Apesar de governista, o vereador Eduardo Elias Dias – Du (PHS) reclamou do marasmo do TCA em resolver um problema cobrado por ele há muito tempo. Du não se constrangeu com a presença de Elcio Rodrigues, que preside o TCA, e reforçou que fez uma indicação em junho – portanto há dois meses – pedindo a recolocação de coberturas de pontos de ônibus em diversas localidades. Se não foi rápido em resolver a questão dos pontos, o TCA se desdobrou para evitar deixar claro danos, mesmo que mais sutis, na frota da empresa. Tribuna apurou que ao menos meia dúzia de ônibus do TCA sofreu danos por imperícia de alguns motoristas nos últimos meses – boa parte já foi consertada, evidentemente com dinheiro público. Há reclamações pontuais de moradores ararenses pela falta de cuidado de alguns motoristas, que ainda estariam trafegando de modo imprudente em alguns casos.

Desorganizado

O nome da Prefeitura de Araras estava “sujo” na praça e a própria administração municipal deixou claro que sequer sabia do ocorrido. É difícil apontar “culpados” pelo problema (na atual ou antiga gestão municipal), mas a situação ajuda a deixar claro que há muito o que se organizar na Prefeitura de Araras. A resolução do problema foi noticiada pela própria administração municipal – é preciso reforçar que a bagunça não vem de hoje e nem da atual administração. Segundo o secretário de Assuntos Jurídicos, José Carlos Martini Júnior, a descoberta do fato só ocorreu quando se tentou assinar o convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado para viabilizar a Padaria Artesanal em Araras. Segundo Martini, tudo começou com uma multa ambiental imposta ao município e que não foi paga. A multa beirava os R$ 3.336, valor até ínfimo à administração municipal. O nome do município foi então incluído no Cadin (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais). Posteriormente a Prefeitura efetuou o depósito judicial do valor e a situação agora está resolvida. Mas ficou aceso o sinal de alerta: uma situação parecida poderia atrapalhar convênios importantes para o município.

TORPEDO

“Você precisa tirar da compra de um arroz ou um feijão, por exemplo, para pagar o aumento da conta”

Do coordenador do curso de Ciências Econômicas da Uniararas e delegado do Conselho Regional de Economia, Fernando da Silva Pereira, sobre o impacto do aumento da tarifa de energia para as famílias de baixa renda