Sindicato aponta déficit de delegados em São Paulo

Dos 645 municípios paulistas 256 não tem delegado titular e o déficit de profissionais é de 9 mil. Os números são do Sindpesp (Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo), que acusa o governo de Geraldo Alckmin (PSDB) de desmonte da Polícia Civil. O governador negou a acusação na tarde de ontem (3).

Delegada e presidente do Sindesp, Raquel Kobashi Gallinati disse para Tribuna que as cidades do interior do Estado de São Paulo são as que mais sofrem com a situação. “É muito comum a Polícia Civil de uma cidade atender a cidade vizinha, que mostra o quão o delegado está sobrecarregado. Cada profissional precisa ficar de sobreaviso durante 24h e o ano todo”, disse.

Raquel cita que Araras é um exemplo da atual situação que atinge todo o Estado de São Paulo. Além de atender a população ararense e trabalhar na investigação de crimes cometidos localmente, os delegados da Polícia Civil também atendem e trabalham em inquéritos de crimes cometidos na vizinha Conchal, que não tem delegado titular.

“A realidade atinge 40% dos municípios paulistas e há cidades em que as delegacias estão de portas fechadas. Com o desmonte da Polícia Civil a criminalidade aumentou no Estado, principalmente o número de roubos. Sem o trabalho inteligente da polícia fica impossível desarticular quadrilhas e prender criminosos. A quem interessa o desmonte da polícia?”, questiona a delegada.

O Sindesp informa que o quadro de funcionários da Polícia Civil em todo o Estado não foi alterado desde a década de 1990. Ao contrário, a corporação perdeu funcionários.

Desde 1994 a corporação tem média de 39 mil policiais, mas nos últimos 22 anos a população do Estado cresceu em 11 milhões. “O quadro de policiais civis não acompanhou o crescimento da população que é a vítima primária do desmonte da Polícia Civil”, finaliza a delegada.

Déficit atinge Delegacia de Araras

Os dados divulgados pelo Sindesp confirmam as denúncias veiculadas em reportagens da Tribuna desde 2014 e que mostram a redução do número de policiais civis na cidade. A situação foi inclusive encaminhada pelo ex-vereador Breno Cortela (PDT) para o MP (Ministério Público) de Araras, que aceitou a denúncia.

Em 2016, o MP abriu inquérito civil para que a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) garantisse efetivo suficiente. O documento cita que a Polícia Civil deveria ter 10 delegados – hoje são cinco – 13 investigadores e 10 escrivães.

Tribuna apurou que a situação atual em relação aos delegados em Araras não é dramática, mesmo atendendo Conchal. Porém, a reportagem apurou que a situação é delicada pela falta de investigadores e escrivães. Hoje são sete investigadores – o MP requer 13 – e oito escrivães – o MP requer 10.

Assim como ocorre há anos, o empréstimo de servidores públicos municipais feito pela Prefeitura “salva” o atendimento na Delegacia do Município, mas que ainda é prejudicado e, por vezes, demorado.

Alckmin nega desmonte e promete contratações

Conforme reportagem veiculada pelo jornal Estadão, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) negou o desmonte da Polícia Civil – conforme denúncia do Sindpesp (Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo). O governador disse que 442 policiais recém-nomeados serão colocados em serviço em abril e pediu uma lista ao secretário estadual da Segurança Pública, Mágino Alves, para chamar mais concursados.

Alckmin e Turra Sobrane estiveram ontem (3) em cerimônia de inauguração de obras no pronto-socorro do Complexo Hospitalar Padre Bento, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A jornalistas, governador e secretário-adjunto apontaram a aposentadoria compulsória de policiais civis aos 65 anos como causa da saída em massa de profissionais do efetivo do Estado.

A regra foi aprovada pelo Congresso, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff (PT) em 2014 e derrubada por outra proposta legislativa no ano seguinte.

Alckmin afirmou que a lei fez o Estado perder 1,7 mil policiais enquanto esteve vigente.

“De jeito nenhum (há desmonte). Nós perdemos policiais porque o Congresso Nacional aprovou uma lei absurda há dois anos, quando a população está vivendo mais”, disse. “Teve delegado com 65 anos que não podia trabalhar mais, nós perdemos 1,7 mil policiais. A lei é tão absurda, e foi sancionada pela presidente Dilma, que um ano depois mudou, mas quem saiu não pode voltar mais.”

Turra Sobrane destacou que novos policiais deverão ser nomeados pelo governador ainda neste ano e que o número do efetivo será definido de acordo com as necessidades e a disponibilidade orçamentária.

Além das aposentadorias serem apontadas como causa da defasagem, o secretário-adjunto falou que não se pode contratar policiais a ponto de comprometer os gastos com folha de pagamento e elevar o risco de o Estado não cumprir a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), desrespeitando o teto imposto para as despesas com pessoal.

“Embora haja deficiência de pessoal, eu não acredito que isso esteja afetando de forma significativa o curso das investigações, talvez haja algum prejuízo no atendimento, mas as investigações têm sido feitas”, disse o adjunto. Turra Sobrane falou ainda que nem todos os municípios precisam ter delegados titulares, declaração, segundo ele, reforçada pela opinião do governador. “Os municípios que têm maiores carências serão atendidos nessas reposições”, garantiu. (Com informações do jornal Estadão).