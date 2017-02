Sindicalista e ex-vereador, Edson Leles está preso

A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (11) o ex-vereador e atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras, Edson Leles dos...

A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (11) o ex-vereador e atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras, Edson Leles dos Santos. No momento da prisão, Leles estava transitando pelas ruas do município e foi abordado.

Ele foi levado à Delegacia do Município para os procedimentos de apresentação e transferência para uma unidade prisional da região. A Tribuna apurou que ele foi encaminhado para a Cadeia de Pirassununga, unidade de regime fechado, enquanto aguarda vaga em unidade de regime semi-aberto – para o qual foi condenado. A Polícia Federal de Piracicaba também foi informada da prisão.

O mandado de prisão foi expedido pelo juiz federal da 2ª Vara Federal de Piracicaba, Fernando Cezar Carrusca Vieira, que determinou o início do cumprimento da pena do atual presidente do Sindicato. Leles também é membro da diretoria da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, presidida pelo ex-deputado federal Cláudio Magrão. Tanto o sindicato, quanto a Federação são ligados à Força Sindical, presidida pelo deputado federal Paulo Pereira da Silva (Solidariedade), mais conhecido como Paulinho da Força.

A defesa

De acordo com o advogado de defesa de Leles, Marcos Vinicius Vieira, na segunda-feira, 6 de fevereiro, houve o ingresso de um pedido de hábeas corpus nº 387391 – SP (2017/0023083-8) no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para impedir a expedição do mandado de prisão. Até o fechamento desta edição, o pedido ainda não havia sido apreciado e está sob análise do relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca. No meio do ano passado outro pedido similar (hábeas corpus nº 363.234 – SP (2016/0187646-8) da defesa de Leles foi negado pela ministra Laurita Vaz, que estava no exercício da presidência do STJ, em Brasília.

Ainda segundo a defesa, todas as medidas cabíveis foram tomadas e dentre as alegações da defesa referente à prisão, Vieira questiona a competência do órgão que emitiu a sentença. “Não houve delito cometido e não caberia a Justiça Federal esta decisão; entendemos que esta decisão cabe à Justiça Estadual e estamos questionando isto nos autos”, encerrou Vieira, que não quis se estender.

Acusação de fraude e estelionato

O sindicalista ararense foi condenado a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de prisão pelo crime de estelionato em regime semi-aberto. Leles responde a processo criminal sobre dinheiro da contribuição sindical paga por algumas empresas, o “imposto sindical”.

Consta dos autos que Leles foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, caput e § 3.º, por 26 vezes, em continuidade delitiva, porque, no período compreendido entre o ano de 2000 e 2005, na qualidade de presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Araras e Limeira, obteve para si vantagem ilícita, consistente no recebimento indevido das contribuições sindicais de algumas empresas, mantendo-as em erro ao emitir guias de recolhimento anotando nas mesmas que o pagamento das contribuições sindicais deveria ser efetuado no próprio sindicato, causando, com tal conduta, prejuízo à confederação, à federação e à Conta Especial Emprego Salário (fl. 16).

Os crimes envolvem irregularidades na arrecadação dessas contribuições sindicais que lesaram o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) do orçamento da União. Esses recolhimentos foram feitos diretamente no sindicato em cheque ou dinheiro, quando deveriam ter sido pagos pelas empresas por boleto na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Após investigação da Polícia Federal de Piracicaba a fraude foi confirma pelo Ministério Público Federal que no ano de 2010 ingressou com o processo criminal contra Leles. Na denúncia apresentada pela Procuradora da República de Piracicaba, Camila Ghantous ela explica como aconteceu a conduta criminosa durante os anos de 2000 a 2005. Leles foi vereador de Araras pelo PT (Partido dos Trabalhadores) no período de 1997 a 2004.

“Na qualidade de presidente da organização sindical, de forma livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita, consistente no recebimento indevido das contribuições sindicais das empresas”, afirmou a procuradora. Segundo o MPF as empresas foram induzidas e mantidas em erro ao terem guias de recolhimento anotadas de que o pagamento deveria ser efetuado no próprio sindicato, causando prejuízo à confederação, à federação e a Conta Especial Emprego e Salário, que integra recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O sindicalista foi sentenciado em primeira instância pela juíza federal de Piracicaba, Rosana Campos Pagano. “O réu Edson Leles dos Santos, aproveitando-se do poder do cargo de presidente de sindicato, criou verdadeira estrutura criminosa voltada a conferir à entidade sindical de que é presidente a atribuição, então reservada à Caixa Econômica Federal como instituição financeira oficial”, apontou a juíza em sentença. Destacou também a Justiça Federal que o réu era reincidente, pois já havia respondido a processo de apropriação indébita no ano de 2006. “O elemento objetivo, consubstanciado na vantagem indevida, remonta a importância de R$ 90.183, 98 (noventa mil, cento e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), sem o devido acréscimo de juros e correção monetária”, contabilizou a juíza federal. Ao aplicar uma multa condenatória a juíza registrou o fato do sindicalista também ter sido vereador de Araras.

A decisão da execução imediata da pena após a condenação em segunda instância foi do Tribunal Regional Federal de São Paulo, seguindo recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O assunto tem sido muito debatido no meio jurídico nacionalmente.

“Defiro, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 126.292/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 17.02.2016, e nas medidas cautelares nas ADCs nº 43 e 44, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, julgadas em 05.10.2016. Encaminhe a secretaria as cópias necessárias para que o juízo de origem proceda à execução da pena”, despachou o Vice-Presidente do TRF 3, Desembargador Federal, Mairan Maia, publicado no último dia 2 de fevereiro.

No final do ano passado, o Sindicato dos Metalúrgicos publicou nota paga de esclarecimento na capa da Tribuna: “Alega Edson Leles em sua defesa, a inexistência de qualquer recebimento em proveito próprio, e que todas as decisões eram tomadas em conjunto com a diretoria do sindicato, com aval do Contador”, afirmou a nota. A Polícia Federal de Piracicaba investiga a participação de outras pessoas no esquema.

A publicação da última proposta orçamentária do Sindicato foi assinada no ano passado por um escritório de Campinas especializado em entidades sindicais.

Leles também disputa na Justiça imbróglio sobre eleição do Sindicato

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras, Edson Leles dos Santos, é réu em outros dois processos que tramitam na Justiça, aguardando julgamento. Um dos processos pede o afastamento de Leles da presidência do sindicato devido às acusações de fraude e o outro, que ele seja impedido de disputar a eleição que está atualmente suspensa pela Justiça. Neste segundo processo, a alegação é de que sua chapa perdeu os prazos para inscrição, tornando-o impossibilitado de disputar um novo pleito.

No dia 6 de fevereiro aconteceu uma audiência, marcada pela Vara do Trabalho de Araras, na tentativa de conciliação entre as partes envolvidas nos processos movidos pela chapa de oposição Renovação e Democracia na eleição. Entretanto, a Tribuna apurou que não houve acordo e que os processos seguem para julgamento.

No início de fevereiro, o Ministério Público do Trabalho concordou com o pedido de afastamento de Edson Leles dos Santos do cargo de presidente do sindicato. O parecer foi do Procurador do Trabalho, Ronaldo José de Lira, do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região (Campinas).

A chapa de oposição Renovação e Democracia, encabeçada pelo metalúrgico Luis Carlos Proni, foi quem pediu o afastamento de Leles. Mas a decisão do afastamento ou não caberá ao Tribunal Regional do Trabalho.

O Ministério Público também opinou no processo do Mandado de Segurança impetrado pela chapa de oposição que determinou a suspensão das eleições que deveriam ter ocorrido nos dias 19 e 20 de janeiro de 2017. “Do exposto, opina-se pela concessão parcial da segurança para afastar o atual presidente do sindicato, que deve abster-se de praticar qualquer ato de gestão ou representação da entidade até o trânsito em julgado da reclamação trabalhista”, afirmou o procurador.

Como o processo eleitoral está suspenso por decisão judicial, o Ministério Público também defendeu a realização de eleições dentro do prazo de 30 dias, que deveria ocorrer sem a interferência de Leles. Entretanto, a decisão final sobre a realização ou não de nova eleição caberá a desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani.

O motivo é a condenação criminal do presidente do sindicato por atos que teria lesado recursos da União e do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Contra a decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança foi interposto Agravo Regimental por parte do réu. (RP)