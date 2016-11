Sinalização em semáforos para pedestres é concluída

Sinalização de trânsito que consiste na pintura do asfalto (cor vermelha) e instalação de placas foi realizada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) durante...

Sinalização de trânsito que consiste na pintura do asfalto (cor vermelha) e instalação de placas foi realizada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) durante a semana nos dois sentidos da Avenida Dona Renata (Marginal) – trecho que fica próximo da Delegacia do Município.

A sinalização segue as normas do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) antes do início da operação dos dois semáforos para pedestres que foram instalados no local. A instalação dos aparelhos foi concluída há quase 30 dias, mas ainda não estão operando. O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) prevê início da operação durante a semana.

De acordo com diretor do Demutran, Daniel Ponessi, as faixas para pedestres foram pintadas na cor branca e a pintura de solo na cor vermelha nos dois sentidos. Até a semana retrasada, os dois aparelhos estavam apenas com o amarelo piscante ligados – como medida de segurança e para solicitar atenção redobrada para os motoristas.

Já no dia 31 de outubro as duas luzes verdes dos dois aparelhos foram ligadas, mas de forma permanente. Ou seja: ambos os aparelhos ainda não estavam operando até o fechamento desta edição. Porém, o Demutran informou nova previsão para início da operação e que poderia começar a partir de hoje (8).

Aparelhos podem ganhar placas de orientação

Além dos semáforos instalados na Avenida Dona Renata (Marginal) no mês de outubro, outros dois estão em operação na Avenida Loreto e ambos ficam em frente da EE Carlota Fernandes de Souza Rodini, Jardim Campestre.

Os quatro aparelhos foram comprados pela Prefeitura por cerca de R$ 70 mil e são os primeiros específicos para pedestres na cidade. Por ser novidade, muitos munícipes ainda não sabem como utilizar os aparelhos.

De acordo com o Demutran, guardas municipais e agentes de trânsito ficarão nos locais para auxiliar os pedestres sobre o uso e a pasta estuda também instalação de placas sobre como usar.

De acordo com o CTB, a infração para o motorista que não respeita a faixa para pedestres é considerada média e ele perde quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de pagar multa de R$ 130,16 – valor corrigido a partir de novembro.