Sinalização de solo e manutenção de semáforos são retomados pelo Município

Após aparente desgaste, as faixas de pedestres do Centro da cidade estão recebendo reforço na sinalização para maior visibilidade e segurança de motoristas e...

Compartilhe em suas redes sociais!

Após aparente desgaste, as faixas de pedestres do Centro da cidade estão recebendo reforço na sinalização para maior visibilidade e segurança de motoristas e pedestres, conforme prevê Código de Trânsito Brasileiro.

Na última quarta-feira (11), as travessias de pedestres da Rua Tiradentes receberam pintura. Já na quinta-feira (12) as da Praça Barão é que foram reforçadas.

O trabalho é realizado pela Prefeitura, por meio do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública de Defesa Civil. Com um cronograma interno, a pintura dos locais está sendo realizada primeiramente na região central e, em seguida, seguirá para os bairros, de acordo com prioridade levantada por meio de estudos da pasta.

Os sinais de trânsito, que também apresentavam sucessivos problemas, também estão sob manutenção desde o início da semana. A empresa Contrasin, de Minas Gerais, vencedora da licitação de manutenção dos semáforos da cidade, realizou também na última quarta-feira os serviços nos semáforos digitais na região central do município. “A visita técnica, já prevista, teve o objetivo de verificar as placas eletrônicas – que são responsáveis pela sincronização das cores de sinalização”, explicou a Prefeitura por meio de nota.