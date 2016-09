Simplesmente espetacular No último sábado (17) aconteceu o Baile de Aniversário de 90 Anos da Associação Atlética Ararense (Piscina), comemorado no dia 16 de...

Simplesmente espetacular

No último sábado (17) aconteceu o Baile de Aniversário de 90 Anos da Associação Atlética Ararense (Piscina), comemorado no dia 16 de setembro. O evento requintado contou com a presença da nata ararense. Parabéns

Casa nova

No último sábado (17), a Dreams Home Colchões inaugurou as novas instalações da loja. Em novo endereço, na Rua Senador Lacerda Franco, 616, o espaço garante mais conforto aos clientes

Leitura no Parque

O Rotary Club de Araras, Rotary Club de Araras Sul e o Rotary Club de Araras Alvorada realizam hoje (24) o projeto “Leitura no Parque”. Com o objetivo de incentivar o encontro das crianças e jovens com os livros e abrir a perspectiva para a aventura da leitura. O evento será no período da manhã, das 9h às 12h, no coreto do Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago).

Felizes para Sempre

Nossa modelo da capa verão, Gabriela Zanghetin, se casou no último sábado (17) com Alexandre Gonçalves. A belíssima e sofisticada cerimônia foi realizada no Château du Solano na cidade de Limeira. Ela estava simplesmente deslumbrante, como podem ver! Felicidades.

Atualização

A Uniararas realiza o X Workshop do curso de Farmácia, de 03 a 06 de outubro. Serão palestras sobre vários temas, minicursos, e apresentações de trabalhos sobre temas interessantes para o farmacêutico. Alunos, ex-alunos e interessados nas áreas de atuação do farmacêutico podem realizar a inscrição através do site da instituição (www.uniararas.br), onde também está disponível a programação completa do Workshop.

Ascensorista

Sobe

Todos por elas

A fotógrafa americana Katherine Cambareri registrou roupas que vítimas de estupro usavam no momento do crime. Ela decidiu documentar o que as vítimas usavam no momento em que foram agredidos para mostrar que não há nenhum tipo de roupa que faz com que a agressão ocorra. Não há tamanho. Não há nenhum tipo de corpo.

Desce

Comentário infeliz

O post de um famoso jornalista português sobre a Paralimpíada repercutiu muito mal no fim da semana passada. Oriundo do canal de televisão RTP, Joaquim Vieira criticou os Jogos Paralímpicos, classificando-os de “espetáculo grotesco” e “um número de circo para preencher a agenda do politicamente correto”.