“Shopping” de Leme tem previsão para inaugurar em novembro

Leme a partir de novembro deste ano deve inaugurar seu primeiro Strip Mall, com até 20 lojas distribuídas em 1.500 m² de Área Bruta Locável. O centro de convivência já está em obras e já tem uma de suas lojas âncora instalada e funcionando, o McDonald’s.

Localizado na avenida Benedito Landgraf, 50, que fica no principal acesso da cidade, “esquina” com a Rodovia Anhanguera (que é um ponto de convergência de toda cidade), o empreendimento, de conceito Strip Center, não é um shopping tradicional, mas também reunirá diversas lojas no mesmo local. Estas lojas ainda não foram divulgadas, mas diversas grandes redes estão em negociação, além de lojistas da própria cidade.

“Apesar de buscarmos que todos os lojistas sejam “mini ancoras” , nossos empreendimentos são reconhecidos por terem boa ancoragem com marcas ícones em seu setor e grande capacidade de geração de fluxo”, explica a proprietária do empreendimento.

O espaço é da Incorporadora Convem S.A e tem previsão para terminar as obras em andamento em agosto para os lojistas iniciarem as obras internas dos ‘boxes’ e finalização e inauguração em novembro. O local ainda contará com amplo estacionamento.

E Araras continua sem shopping

O ararense entretanto, continua frustrado com a falta de shopping center, mesmo após anúncio de que a cidade teria, não apenas um, mas dois shoppings entre 2014 e 2015. Estes projetos estão com as obras paradas ou nem saíram do papel.

O primeiro ensaio para um shopping na cidade foi o Plaza Araras Shopping que teve inauguração anunciada para dezembro de 2014, mas na verdade, não foi concluído e está com as obras paradas. O empreendimento teve divulgação de retomada das obras em 2013, mas depois disso nada aconteceu. Os responsáveis pelo empreendimento são a Gerccom Desenvolvimento de Centros Comerciais, o Grupo Tiradentes e a CCA Construtora. O projeto incluía, além do shopping center, um hipermercado (na época o Tiradentes que já foi até vendido e virou Pague Menos) e duas torres, sendo uma delas comercial e a outra hoteleira. A inauguração estava prevista para dezembro de 2014. Conforme divulgado na época, o projeto já estava com 80% da obra concluída. O complexo, localizado na avenida Dona Renata (Marginal), tem um total mais de 40 mil m2. Na parte do shopping haveria 115 lojas, 1.000 vagas de estacionamento, quatro salas de cinema de alto padrão e um espaço para praça de alimentação.

O segundo anuncio de shopping foi o Shopping Pátio Araras, na zona norte, que nem saiu do papel. O Grupo Müller Partners, de Belo Horizonte/MG, divulgou em novembro de 2013 a construção do empreendimento e sua inauguração já tinha até data. Entretanto as obras nem chegaram a começar e problemas com a negociação no terreno de sua implantação pôs fim ao projeto. O shopping seria construído na avenida Maria Muniz Michielin, em frente do Colégio Anglo, zona norte e teria 18 mil m², com espaço para cinemas – cinco salas com conceito Multiplex, todas equipadas para exibição de produções em 3D, além de ampla área de alimentação.

O último empreendimento anunciado foi de um Mall (mini-shopping) da Rede Best Center que anunciou ter adquirido terreno para construção de centro comercial praticamente ao lado do Ginásio de Esporte Nelson Ruegger, para sua construção. O centro comercial já tinha certidão de diretrizes liberada para início das obras. Em abril de 2016, ele chegaram a falar que estavam em fase de conclusão de negociação com uma das âncoras parceiras do empreendimento. Ao todo, seriam 14 lojas, mas nada ainda.