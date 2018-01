Sexta tem inauguração do Sebrae Aqui e assinatura de Convênio Atleta

Na próxima sexta-feira (2), às 14h30, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Sesi-SP e Sebrae-SP, Paulo Skaf, inaugura...

Na próxima sexta-feira (2), às 14h30, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Sesi-SP e Sebrae-SP, Paulo Skaf, inaugura posto do “Sebrae Aqui” em Araras, instalado na Rua Tiradentes, 1.316. Durante a solenidade também serão assinados os convênios do Programa Sesi-SP Atleta do Futuro com os municípios de Araras e Conchal.

O Sebrae Aqui funcionará na sede da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras). A associação já abrigava uma unidade do do Sebrae, mas o novo formato do Sebrae Aqui permitirá atendimento personalizado para consultoria em empresas, com abordagem voltada a temas específicos nas áreas de gestão e administração. Além disso, os usuários contarão com sala própria e individualizada para os atendimentos. O atendimento é gratuito e realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com o agente de atendimento do Sebrae Aqui, Ligia Fernandes, o posto de atendimento existente hoje em Araras realiza em média 200 atendimentos por mês, entre pessoas físicas e jurídicas. “A tendência é que este número aumente consideravelmente”, explica.

A inauguração foi possível mediante parceria do Sebrae-SP com a Acia e Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento.

Programa Atleta do Futuro

Em Araras, além da Prefeitura, o convênio Atleta do Futuro tem como parceira a Usina Santa Lúcia. Serão atendidos 360 alunos com a prática de basquete, damas, ginástica rítmica, handebol e xadrez. Para Conchal, a parceria com a Prefeitura e a Concap Recuperação Com. e Ind. de Pneus prevê 350 vagas para a prática de basquete e futsal.

O programa foi criado para estimular a prática esportiva e a cidadania. Além da prática esportiva, os alunos recebem orientação em temas transversais como saúde, trabalho, consumo consciente, meio ambiente e pluralidade cultural, dentre outros. Os instrutores trabalham para difundir valores como ética, superação, autoestima e socialização, com o intuito de ajudar o aluno a se desenvolver de modo pleno.

Estrutura do programa – O Programa Sesi-SP Atleta do Futuro contempla crianças e jovens entre 6 e 17 anos, e as atividades estão organizadas em três fases, adequadas para cada faixa etária. Na fase que compreende crianças entre 6 e 8 anos, os instrutores trabalham para promover qualidade de vida, integração e socialização por meio de jogos e brincadeiras lúdicas. A partir dos 8 anos, os participantes iniciam a prática esportiva, conhecendo as diversas modalidades e suas diferenças.

Então, dos 11 aos 17 anos, os alunos optam por uma modalidade e realizam treinos específicos. Nesta fase, os atletas podem representar a equipe do Sesi-SP em competições estaduais e nacionais.

Por se tratar de programa de formação esportiva com metodologia própria do Sesi-SP, as aulas esportivas são complementadas por intensa programação nos finais de semana com a participação da família. Todos os profissionais envolvidos passam por capacitações, e os alunos têm acesso a todos os materiais necessários para a prática de diferentes modalidades de esporte.