Sesi e Prefeitura devem firmar convênio para incentivo ao Esporte

O Sesi (Serviço Social da Indústria) e a Prefeitura de Araras vão assinar na próxima sexta-feira (2) convênio para implantar em Araras o Programa Atleta do Futuro.

O Sesi (Serviço Social da Indústria) e a Prefeitura de Araras vão assinar na próxima sexta-feira (2) convênio para implantar em Araras o Programa Atleta do Futuro. O convênio entre Sesi e Prefeitura terá como “empresa madrinha” a Usina Santa Lúcia.

A assinatura será aberta à imprensa e acontece na tarde de sexta-feira (2), a partir das 16h, no gabinete do prefeito, localizado no Paço Municipal – na Rua Pedro Álvares Cabral, 83.

Para firmar a parceria o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (PMDB), estará em Araras – Skaf é também pré-candidato a governador de São Paulo e no ano passado, em congresso do PMDB, ele deixou claro a intenção de disputar o posto.

Em Araras o Programa Sesi SP Atleta do futuro atenderá 360 crianças e adolescentes no Centro de Atividades do Sesi (localizado na Avenida Melvin Jones), nas modalidades basquete, handball, ginástica rítmica, dama e xadrez.

Segundo o Sesi (Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo) a assinatura visa “contribuir com a qualidade de vida e o bem estar dos industriários e da comunidade em que está inserido”.

Ainda informa o Sesi, via comunicado, que o Programa Atleta do Futuro está presente em 280 municípios. “Trata-se de um programa esportivo que alia a participação dos alunos e da família durante o desenvolvimento das aulas e eventos, destacando-se, assim, por seu forte cunho social”, informa a entidade.

Programa Atleta do Futuro

O Programa Atleta do Futuro é uma iniciativa do Sesi (Serviço Social da Indústria de São Paulo) que promove formação sócio esportiva. O objetivo é promover formação e cultura esportiva para crianças e jovens de 6 a 17 anos, contribuindo para o desenvolvimento do futuro cidadão.

Segundo dados do Sesi, são mais de 80 mil alunos atendidos em mais de 200 municípios. A entidade estima que mais de 200 empresas são hoje “parceiras” do programa.

São ao menos 25 modalidades: atletismo, badminto, basquete, boxe, capoeira, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, hóquei sobre a grama, jiu-jitsu, judô, karatê, luta olímpica, natação, polo aquático, rugby, tae-kwon-do, tênis, tênis de mesa, triathlon, vela, vôlei e xadrez.

Por meio de convênios de cooperação técnica com prefeituras e outras entidades, o programa é disseminado para além das unidades do Sesi.

Metodologia do Atleta do Futuro

O Atleta do Futuro atua em três frentes: aulas (com atividades permanentes com conteúdos esportivos adequados às diferentes faixas etárias); marcadores sociais (questões que permeiam a prática esportiva, como por exemplo, questões de gênero, etnia, habilidade motora, aspectos culturais, ambientais, etc., e que surgem a todo momento nas aulas e são tratadas pelos professores) e participação da família (famílias são envolvidas no projeto por meio de reuniões, eventos e na avaliação do aluno).

