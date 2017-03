Sesi abre inscrições para projetos culturais de Artes Cênicas e Música

O Sesi está com edital de chamamento 2017 aberto para seleção de projetos culturais nas áreas de Artes Cênicas e Música desde 1º de...

O Sesi está com edital de chamamento 2017 aberto para seleção de projetos culturais nas áreas de Artes Cênicas e Música desde 1º de março. As inscrições se encerram em 10 de abril. Poderão ser inscritos projetos de espetáculos de teatro, teatro-dança, dança, circo-teatro, performances, teatro de rua, teatro de bonecos e formas animadas, criados para espaços alternativos, para os públicos adulto, infantil, infantojuvenil e juvenil.

No caso de música, os mais variados gêneros em suas vertentes popular e erudita em formações instrumentais, vocais e conjuntos musicais. Os grupos/projetos devem ser de uma das cidades seguintes: Araras, Leme, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição ou Conchal.

Os selecionados integrarão a programação cultural da unidade em apresentações ao ar livre ou em espaços alternativos adaptáveis. A iniciativa visa estimular a produção cultural da cidade e região. O Sesi diz que a medida visa “ampliar e democratizar o acesso à cultura, identificando projetos artísticos para públicos de todas as idades, bem como incentivar e difundir a multiplicidade e a diversidade das linguagens e tendências artísticas”.

Os interessados deverão enviar os projetos de artes cênicas e música conforme os prazos estabelecidos, exclusivamente via Correios, para o endereço da unidade com a especificação Edital de Chamamento 2017 – Modalidade (teatro ou música) escrita no item de informação do destinatário. O resultado será divulgado nesta página em até 30 dias após o encerramento das inscrições. Mais informações pelo e-mail mariana.oliveira@sesisp.org.br.