Servidores não receberam cestas básicas; Prefeitura nega que dívida seja origem do problema

As cestas básicas dos funcionários públicos municipais – vinculados à Prefeitura – ainda não foram entregues pela administração municipal, mesmo passado o prazo estimado...

Compartilhe em suas redes sociais!

As cestas básicas dos funcionários públicos municipais – vinculados à Prefeitura – ainda não foram entregues pela administração municipal, mesmo passado o prazo estimado para a entrega mensal. Conforme a estimativa elaborada pela Prefeitura ainda em 2016, por ano o Município entrega aos servidores da Prefeitura e a famílias carentes mais de 80 mil cestas.

O problema não seria novo e estaria se arrastando há diversos meses. Isso porque a empresa Comercial João Afonso Ltda, de Corumbataí/SP, venceu licitação para fornecer as cestas, e deveria realizar as entregas mensais desde que recebesse a cada entrega. Porém a empresa estaria sem receber da Prefeitura de Araras. Conforme Tribuna apurou, a empresa se recusaria a entregar as cestas enquanto a Prefeitura não pagar pelas já fornecidas.

O problema não atinge funcionários da Câmara, TCA e Saema. Isso porque a Câmara e essas autarquias municipais possuem contratos próprios para fornecimento de cesta básica.

Conforme as últimas licitações realizadas pelo Município, as cestas básicas de alimentos tipos I e II deveriam ser entregues na Central de Abastecimento, à Av. Fábio da Silva Prado, n 40, Centro, entre os dias 1 e 5 de cada mês. Com o imbróglio decorrente da falta de pagamento à empresa, até a última quarta-feira (8) a empresa não havia realizado a entrega – que inicialmente estava prevista para segunda-feira (6).

Segundo licitação realizada em 2016, por ano estima-se para a cesta básica de alimentos tipo I (destinada aos servidores públicos) a quantidade de 44.200 cestas básicas. Em licitação realizada em junho, destinada aos servidores, desta vez por apenas 6 meses, estimou-se mais de 26 mil cestas.

Enquanto em 2016, para programas sociais a quantidade estimada era de 8.800 cestas básicas do tipo I, este ano, também para o período de um ano, estimou-se 12 mil cestas.

Com base em valores estimados na licitação de 2016 o Município gastaria por ano ao menos R$ 4,24 milhões somente com cestas do tipo I (ano passado elas custaram pouco mais de R$ 80/cada).

Boa parte dos valores a serem pagos já estariam se acumulando há algum tempo. A informação apurada pela Tribuna é de que houve uma tentativa inicial de se resolver o problema sem afetar as entregas, e a Prefeitura teria se disposto a depositar à empresa ao menos R$ 1 milhão; porém o município teria depositado pouco menos de R$ 100 mil, valor considerado insuficiente pela empresa que fornece as cestas.

O secretário de Administração, Bruno Roza, garantiu que a Prefeitura não tem atrasado o pagamento das cestas de forma anormal. Ele reconhece que os pagamentos de setembro e outubro ainda estão em aberto, mas garante que ainda assim os demais pagamentos estão normalizados. Roza ainda registra que a Prefeitura já cobrou que a empresa entregue os produtos, e planeja em breve quitar os valores pendentes. Além disso, o secretário estima que até sexta-feira as cestas sejam entregues.

O último contrato disponível para consulta pública, assinado entre a Prefeitura e a empresa, elenca em seu termo de registro de preço que as cestas são recebidas provisoriamente, mediante recibo, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos produto e que, depois disso, a Administração Municipal promoverá o pagamento no prazo de 10 dias.

Tribuna chegou a contatar a empresa João Afonso Ltda, de Corumbataí/SP, para tentar ouvir a versão dela sobre o problema, mas apesar de dois contatos realizados, uma funcionária informou que o setor jurídico não estava disponível para comentar o assunto. Por isso a empresa não quis comentar o problema.