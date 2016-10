A indignação do brasileiro com a qualidade dos serviços públicos e privados prestados à população advém da falta de prioridade nos investimentos para melhorar...

A indignação do brasileiro com a qualidade dos serviços públicos e privados prestados à população advém da falta de prioridade nos investimentos para melhorar esses serviços.

Em Araras temos os dois extremos, com exemplos de serviços públicos bem prestados e deficitários. O Poupatempo, por exemplo, oferecido pelo Governo do Estado é modelo de excelência– e sem custos adicionais ao cidadão por isso. Neste caso, o governo estadual acertou em cheio quando decidiu terceirizar toda a prestação dos serviços disponíveis em um mesmo local.

Já o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), com sede também na cidade, não parece ser exemplo de celeridade na solução das pendências da população. Assim como toda a rede do órgão espalhada pelo país, é histórica a demora no atendimento das solicitações. Isso faz com que, quem precisa do serviço pelo qual pagou, via contribuição no salário, tenha que esperar nas eternas filas virtuais – agendamentos feitos por telefone, por exemplo, ajudam a esconder a fila, já que ela não é mais física.

A conjuntura nos mostra que a Prefeitura de Araras também tem arrastado, por sucessivos governos, a falta de investimentos e melhorias dos serviços prestados. E vem mantendo o retrógrado sistema de atendimento aos munícipes, da mesma maneira como era feito ainda nos anos 90, com sutis melhorias.

Para exemplificar como a questão é arcaica, até recentemente, quando alguém ligava na Prefeitura (via 156) para solicitar a solução de problemas na iluminação pública, a atendente anotava a reclamação em um papel e repassava o pedido, por escrito, ao setor responsável, e depois enviava à empresa contratada pela Prefeitura responsável pela iluminação. Após o conserto, que levava alguns dias, a Prefeitura era comunicada. Toda essa burocracia para trocar uma lâmpada!

Um simples controle digital minimizaria todo o trâmite, e a solução seria ágil e o controle eficiente.

O mesmo acontece na Saúde, quando um médico solicita algum exame para o paciente. O pedido é anotado em papel, e encaminhado para a Secretaria de Saúde para liberação. Somando-se a isso o prazo para o paciente realizar o exame, até a finalização demora meses.

Mas este tipo de entrave tem solução. Em 2012 – portanto, há 4 anos – o Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) Octavio Frias de Oliveira foi o primeiro hospital do SUS (Sistema Único de Saúde) do país a ser 100% digital, implantando processo de Certificação de Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. Com isso, eliminou a necessidade da guarda de prontuários em papel. Isto significou reduzir drasticamente o volume de páginas impressas, resultando em otimização do espaço físico e principalmente agilidade no atendimento. Segundo o governo paulista, “não há mais perda de tempo devido ao trânsito do prontuário em papel de um setor a outro”.

Obviamente, não há como exigir que a Prefeitura ofereça serviços de excelência, digitais, em pouco tempo. Mas se o governo estadual, com toda a estrutura que tem, conseguiu modernizar o sistema dos hospitais e na rede de atendimento aos cidadãos, via Poupatempo – mesmo que usando a terceirização, para isso –, é questionável que em Araras não estejamos avançando na velocidade da informatização dos serviços públicos municipais.

A qualidade do atendimento na Prefeitura implica em custo elevado, sim, mas também demando uma extrema paciência do cidadão, e que já está se esgotando.