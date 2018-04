Serviço de tapa-buracos é realizado na zona leste

Intervenções foram realizadas no Jardim das Palmeiras, próximo ao Parque Ecológico e Cultural Gilberto Ruegger Ometto A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria...

Compartilhe em suas redes sociais!

Intervenções foram realizadas no Jardim das Palmeiras, próximo ao Parque Ecológico e Cultural Gilberto Ruegger Ometto

A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, garante que vai seguir realizando os serviços de tapa-buracos nos bairros da cidade. Na manhã desta segunda-feira (2), por exemplo, os trabalhos foram feitos zona leste da cidade pelo bairro Jardim das Palmeiras, próximo ao Parque Ecológico e Cultural Gilberto Ruegger Ometto.

De acordo com informações da pasta, a população pode indicar os locais entre bairros, ruas e avenidas para a realização destes tipos de serviços por meio do aplicativo oficial da Administração Municipal disponível no site da Prefeitura. A Prefeitura atende também pelo Telefone 156. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3547-3098.