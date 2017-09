Serviço de Informações Turísticas será inaugurado no Lago

A “Casinha do Lago”, até então utilizada como posto de segurança e “escritório” para a equipe de manutenção do Parque Fábio da Silva (Lago...

Compartilhe em suas redes sociais!

A “Casinha do Lago”, até então utilizada como posto de segurança e “escritório” para a equipe de manutenção do Parque Fábio da Silva (Lago Municipal), foi reformada e a partir desta sexta-feira (29) terá uma outra destinação: Serviço de Informações Turísticas.

A inauguração do local acontece nesta sexta, às 11h, conforme informação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, responsável pela proposta de incrementar o serviço ao turista no Lago Municipal.

O centro de informações turísticas é um equipamento necessário para a inclusão da cidade no Programa do Governo do Estado, MIT (Município de Interesse Turístico). Além desta, outras medidas já foram tomadas para garantir a inserção, como a criação do Conselho Municipal de Turismo, já em funcionamento há alguns anos. O município também precisa ter capacidade de atender a população fixa e flutuante, quanto ao abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos.

A inclusão no programa, que garante recursos estaduais para fomentar o setor de turismo na cidade, depende da apresentação do projeto de lei, aprovação e sanção do governo estadual.