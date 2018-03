Sensacional!!

Nativa SPA apresenta o lado mais sensual e intenso da ameixa com sua nova família de cuidados corporais: Nativa SPA Ameixa Negra. A...

Nativa SPA apresenta o lado mais sensual e intenso da ameixa com sua nova família de cuidados corporais: Nativa SPA Ameixa Negra. A marca foi buscar inspiração no fruto que cresce na Alsácia – uma região do leste francês com clima único, que confere um sabor profundo e perfume inebriante à espécie.

A nova família de Nativa SPA traz em sua linha hidratante corporal (400 ml e 200 ml), creme de mãos, óleo corporal, body splash e sabonete líquido. Todos enriquecidos com gotas purificadas de quinoa, que potencializam a hidratação, aumentam a produção de colágeno e previnem a perda de elasticidade da pele. Além dos benefícios da quinoa e da fragrância deliciosa, a linha traz outra novidade: microcápsulas de fragrância que se rompem no atrito da pele com outra superfície, prolongando a perfumação ao longo do dia.

Hidratante corporal – Sua fórmula contém gotas purificadas de quinoa que garantem hidratação, aumentam a produção de colágeno e previnem a perda de elasticidade da pele. Além disso, possui microcápsulas de fragrância que se rompem ao longo do dia, reavivando a perfumação.

Óleo Hidratante Corporal – Com sua formulação enriquecida com gotas purificadas de quinoa, forma um filme protetor. Mantém a hidratação e deixa um toque aveludado na pele.

Body Splash – Proporciona uma perfumação única, explosiva e refrescante durante todo o dia.

Sabonete líquido – Deixa a pele limpa e pronta para a hidratação. Sua fórmula enriquecida com gotas purificadas de quinoa, ajuda a manter a pele macia e aveludada.