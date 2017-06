Senai-Araras oferece bolsas de estudo gratuitas para cursos

O Senai de Araras (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo) oferece cursos com 100% bolsas de estudo para cursos rápidos na unidade...

O Senai de Araras (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo) oferece cursos com 100% bolsas de estudo para cursos rápidos na unidade local. São diversas vagas, com carga horária de até 160 horas. Todos os cursos são presenciais.

As bolsas integrais são para áreas industriais, como: auxiliar de suprimentos, programador de produção, traçador de caldeiraria, pedreiro assentador, carpinteiro de estrutura de telhado, operador de injetora plástico e montador de painéis (duas turmas).

É preciso ter mais de 18 anos, não ser bolsista de outros cursos do Senai, atender os requisitos mínimos do curso escolhido e ter renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

Os cursos começam a partir de julho. Todos os cursos são presenciais e os interessados devem acessar o site da instituição para se inscrever até 7 de julho no endereço http//araras.so.senai.br. A página traz a relação de cursos e basta clicar no link bolsas de estudo integral para obter informações sobre as aulas e as datas de inscrição de cada um.

Caso o número de inscritos supere o total de bolsas oferecidas, será dada prioridade aos candidatos desempregados. Em seguida, o desempate considera o grau de instrução na seguinte ordem: ensino médio concluído, ensino médio em curso e ensino fundamental completo. Por fim, se for necessário, será utilizado o critério financeiro, com prioridade para quem tiver a renda per capita menor.

Mais informações no Senai Araras, localizado na Avenida Ignácio Zurita Neto, 1025, Jardim das Flores, ou pelo telefone (19) 3543-1760 email: senaiararas@sp.senai.br .