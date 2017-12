Senac e Prefeitura oferecem cursos gratuitos de Docinhos para Festa e Grafite

A Prefeitura e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) assinaram um convênio para disponibilizar vários cursos gratuitos aos moradores dos bairros Residencial Milton...

A Prefeitura e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) assinaram um convênio para disponibilizar vários cursos gratuitos aos moradores dos bairros Residencial Milton Severino (Jardim Aeroporto) e Residencial Jair Della Coletta (Jardim das Orquídeas).

O convênio vale por seis meses, e já neste mês de dezembro vão começar os cursos de Docinhos Clássicos para Festa e de Grafite. O objetivo dos cursos é levar à essas comunidades benefícios e proporciona-lhes a geração de renda e emprego.

O contrato foi assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e o gerente do Senac da unidade de Rio Claro, Alexandre Martinez. Estavam presentes no ato da assinatura, o secretário de Habitação, Felipe Castro, o secretário de Cultura, Marcelo Franchozza, e a chefe de Gabinete, Sônia Antigo. Os cursos são uma parceria entre a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, junto com o Senac.

Curso de Docinhos Clássicos para Festa

Para moradores do Aeroporto e Orquídeas

Local do curso: CEU José Olavo Paganotti (zona leste)

Curso de Grafite

Só para moradores do Jardim das Orquídeas

Local do curso: CEU José Olavo Paganotti (zona leste)

Outros cursos serão anunciados, podendo ser realizados tanto no CEU José Olavo Paganotti (zona leste) quanto no Centro Comunitário do Jardim Aeroporto.