Semifinalistas da 1ª e da 2ª Divisão do Amador estão definidos

A rodada do final de semana definiu os oito classificados para as semifinais da 1a e da 2a Divisão do Campeonato de Futebol Amador...

A rodada do final de semana definiu os oito classificados para as semifinais da 1a e da 2a Divisão do Campeonato de Futebol Amador 2016 – Walter Gambini. Apenas um dos jogos das quartas-de-final não teve gols. As semifinais do campeonato já estão definidas e foram marcadas para o próximo domingo.

As eliminatórias das duas divisões, disputadas no último domingo (15), foram disputadas nos campos do Estádio Municipal Joel Fachini e do Mundo Novo (Sitio São José), nos períodos da manhã e tarde. Já nas semifinais apenas o Joeel Fachini será utilizado. Os jogos serão realizados ao longo do próximo domingo, conforme informou a Secretaria Municipal de Esporte.

Os confrontos valendo vagas nas semifinais da principal competição de futebol de Araras terminaram com os seguintes placares (pela 1a divisão): Salão do Zé Mário F.C (atual campeão) 3 x 2 Juventus F.C, E.C Barões 0 x 0 E.C José Ometto (classificado), R.M.A 1 x 1 Praça V (classificado) e A.E São João 3 x 0 Fluminense F.C (atual campeão da divisão de acesso).

Na 2ª divisão os resultados foram: Atlético Nacional 7 x 1 Real Betis, Legendários F.C (classificado) 1 x 1 A.E Cruzeirinho, Arsenal F.C 1 x 2 Banespa F.C e Flamenguinho F.C 3 x 2 A D Bayer de Municky.

Nos jogos que terminaram empatados se classificaram os times de melhor campanha, conforme o regulamento da competição. Nas semifinais a vantagem da melhor campanha perdura, mas essa vantagem não existe na final. Em caso de igualdade, o campeão será decido nos pênaltis. As finais das duas divisões estão previstas para o mês de fevereiro.

Com os resultados das quartas-de-final os seguintes jogos das semifinais ficaram definidos para o domingo (22 de janeiro), no Estádio Municipal Joel Fachini (Comercial F.C.): Atlético Nacional x Legendários F.C; e Flamenguinho F.C x Banespa F.C (ambos pela 2ª divisão) e A.E São João x Praça V; e E.C José Ometto x Salão do Zé Mário F.C (ambos pelo 1ª divisão).

Mais informações sobre as eliminatórias do “Amadorzão 2016” podem ser obtidas pelos telefones 3544-8347 e 3542-9195.