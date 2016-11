Semifinais do Campeonato de Futebol Master serão na quarta-feira

As semifinais do Campeonato de Futebol Futebol Master – José Eduardo Marques (Kiko) acontecem nesta quarta-feira (2 de novembro), feriado de Finados, com os...

As semifinais do Campeonato de Futebol Futebol Master – José Eduardo Marques (Kiko) acontecem nesta quarta-feira (2 de novembro), feriado de Finados, com os seguintes confrontos: São Benedito x Aliança, e Sayão x Grena/Butantan. As eliminatórias serão realizadas no campo do Oratório Cedinsa, a partir das 8h15.

Devido as melhores campanhas na fase inicial, os times do São Benedito e do Sayão jogam pelo empate nas semifinais da competição.

A final do Master 2016 será realizada no próximo domingo (6 de novembro), com local e horário a serem definidos pela Secretaria Municipal de Esporte.

Participam do Campeonato de Futebol Master jogadores nascidos em 1971 ou que irão completar 45 anos neste ano. A exceção da idade limite é dos goleiros, que poderão jogar com 40 anos, ou seja, nascidos em 1976.

O São Benedito é o atual bicampeão do Campeonato Master, organizado pela Prefeitura de Araras. Em 2015, o time venceu o Sayão na final.