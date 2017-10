Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Fatec começa segunda-feira

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Fatec Araras começa nesta segunda-feira (23) e até quarta-feira (25) traz uma vasta programação de palestras...

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Fatec Araras começa nesta segunda-feira (23) e até quarta-feira (25) traz uma vasta programação de palestras com especialistas para falar de novas profissões e empreendedorismos ligadas à área de tecnologia (veja abaixo).

O evento, que acontece na Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras), traz assuntos atuais e relevantes para os alunos do curso de Sistemas para Internet e para convidados. Os temas foram propostos pelos próprios alunos e as palestras tem início às 19h e término às 22h.

O objetivo é aproximar os alunos da Ciência e Tecnologia, através de especialistas que as produzem e empresas que as utilizam, de modo a estimular a curiosidade e motivar discussões sobre as implicações sociais e econômicas da ciência e para que os discentes possam aprofundar seus conhecimentos sobre os temas.