O presidente Michel Temer (PMDB) entra em uma semana decisiva, com a retomada do julgamento da chapa Dilma/Temer nesta terça-feira (6) pelo TSE...

Compartilhe em suas redes sociais!

O presidente Michel Temer (PMDB) entra em uma semana decisiva, com a retomada do julgamento da chapa Dilma/Temer nesta terça-feira (6) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além da própria decisão do TSE, que pode cassar a chapa e deixar a presidência vaga, a governabilidade de Temer depende ainda da decisão do seu maior aliado, o PSDB, de permanecer ou deixar o governo.

Os tucanos devem ser reunir na quinta-feira (8), para decidir de forma definitiva se ficam ou saem da base de apoio a Temer.

No julgamento no TSE, podem ocorrer quatro possibilidades: um pedido de vista, que adiaria ainda mais a já postergada decisão – a mais provável –, a condenação da chapa, a absolvição ou um desmembramento que pode condenar Dilma e absolver Temer. Quatro sessões do plenário do TSE estão reservadas para o julgamento, às 19h desta terça (6) e quarta (7) e na quinta (8) às 9h e 19h.

Se for cassado, Temer perderia de vez as condições políticas de governar – mas também é praticamente certo que deve recorrer e tentar reverter a situação no STF (Supremo Tribunal Federal).

No julgamento de hoje, o relator do processo, ministro Herman Benjamin, lerá o seu relatório e será o primeiro a votar, dos sete ministros do colegiado. Nos bastidores, é dado como certo seu pedido de cassação da chapa. O voto seguinte é do ministro Napoleão Maia, que tem a tendência de pedir vista ao processo ou acatar umas das teses da defesa – a de separar as responsabilidades de Dilma e Temer, ou até absolver ambos.

Depois de Maia, os próximos a votar são os dois ministros indicados por Temer, Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga. Também votarão Gilmar Mendes (presidente), Luiz Fux (vice) e Rosa Weber – esses três últimos também ministros titulares do STF (Supremo Tribunal Federal).

Essas decisões políticas interferem diretamente na economia brasileira e mundial. Tanto que o Ibovespa iniciou a segunda-feira (5) sinalizando postura de cautela por parte dos investidores, em semana marcada pelo julgamento da chapa Dilma/Temer no TSE, eleições no Reino Unido, e outros indicadores econômicos importantes pelo mundo.

O desejo é que o Brasil volte a gerar expectativas positivas no mercado financeiro mundial, atraindo novos investimentos e a retomada do crescimento. Entretanto, o TSE pode julgar que a chapa Dilma/Temer deva ser cassada, independentemente das consequências políticas ou econômicas. Foi o que o país já assistiu com o impeachment da então presidente Dilma.

E os últimos fatos revelados pelas investigações da Lava Jato apontavam o envolvimento do presidente Temer em ações escusas com empresários. Dependendo da decisão do TSE, talvez nem seja mais necessária a sua renúncia – o que é o desejo de boa parcela da população. A cassação da chapa nos levaria a uma eleição indireta para escolher um novo presidente para completar o atual mandato (até 2018).

Para construirmos uma grande nação, a lei deve sempre ser respeitada, bem como a Constituição Federal. Ocorrendo a condenação da chapa pelo TSE, espera-se eleição por via indireta, como determina a carta magna. Só não sabemos o quê o Congresso Nacional, apodrecido como está, poderá decidir?